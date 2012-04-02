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電鬚刨

PQ202/17
1 獎項
  • 自信貼面剃鬚 自信貼面剃鬚 自信貼面剃鬚
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    電鬚刨

    PQ202/17
    1 獎項

    自信貼面剃鬚

    Philips PQ202 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$98.00

    電鬚刨

    自信貼面剃鬚

    Philips PQ202 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處

    自信貼面剃鬚

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    Philips PQ202 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處

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      無線剃鬚時間多達 60 分鐘

      帶來高效貼面剃鬚

      帶來高效貼面剃鬚

      技術規格

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 方便易用

        剃鬚時間
        60 分鐘

      • 服務

        替換刀頭（中國）
        兩年內以 HQ4+ 更換
        替換刀頭（中國以外國家/地區）
        兩年內以 HQ56 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • CloseCut 清潔切剃刀頭
        • 獨立浮動刀頭
        • 自動研磨刀片

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