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電鬚刨

PQ206/18
  • 乾淨的剃鬚效果，助您充滿自信 乾淨的剃鬚效果，助您充滿自信 乾淨的剃鬚效果，助您充滿自信
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    電鬚刨

    PQ206/18

    乾淨的剃鬚效果，助您充滿自信

    Philips PQ206 電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與獨立浮動式刀頭，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處

    建議零售價: HK$108.00

    電鬚刨

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      無線剃鬚時間多達 60 分鐘

      技術規格

      • 配件

        保養
        • 清潔小刷子
        • 保護蓋

      • 電源

        電池類型
        AA

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭（中國）
        兩年內以 HQ4+ 更換
        替換刀頭（中國以外國家/地區）
        兩年內以 HQ56 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • CloseCut 清潔切剃刀頭
        • 歐洲進口
        浮動修剪
        獨立浮動刀頭

      • 方便易用

        充電
        電池操作

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