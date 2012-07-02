電鬚刨
自信智能剃鬚
Philips PQ225 可充電式電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與 Philips 獨特的彈性貼面技術，讓您每天看來自信有魅力 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$248.00
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緊貼您的面部曲線
Philips 電鬚刨的刀片緊隨著您的皮膚，獨立浮動刀頭，緊貼您的面部曲線，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
充電式電鬚刨
充電式電鬚刨，長達 30 分鐘無線剃鬚時間。
USB 充電
USB 充電，使用起來更加自由便利。
防滑手柄
輕柔的纖巧貼合手柄，讓您舒適緊握，得心應手。
技術規格
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配件
- 保養
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- 電源線
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AVS 100V-240V
- 充電插蘇
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USB 適配器
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設計
- 塗裝
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- 手柄
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服務
- 替換刀頭（中國）
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兩年內以 HQ4+ 更換
- 替換刀頭（中國以外國家/地區）
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兩年內以 HQ56 更換
- 電壓選擇
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100-240 伏
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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CloseCut 清潔切剃刀頭
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獨立浮動刀頭
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自動研磨刀片
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反射彈性貼面系統
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方便易用
- 顯示
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充電顯示
- 充電
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8 小時
- 剃鬚時間
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長達 30 分鐘
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