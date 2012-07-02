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  • 自信智能剃鬚 自信智能剃鬚 自信智能剃鬚

    電鬚刨

    PQ225/17

    自信智能剃鬚

    Philips PQ225 可充電式電鬚刨結合了貼面剃鬚系統與 Philips 獨特的彈性貼面技術，讓您每天看來自信有魅力

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$248.00

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    緊貼您的面部曲線

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    動態貼面系統

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    隨著面部及頸部曲線浮動

    充電式電鬚刨

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    充電式電鬚刨，長達 30 分鐘無線剃鬚時間。

    纖巧貼合手柄

    纖巧貼合手柄

    讓您舒適緊握的纖巧設計。

    USB 充電

    USB 充電

    USB 充電，使用起來更加自由便利。

    防滑手柄

    輕柔的纖巧貼合手柄，讓您舒適緊握，得心應手。

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      電源線
      AVS 100V-240V
      充電插蘇
      USB 適配器

    • 設計

      塗裝
      • 正面亮漆
      • 背面防滑
      手柄
      • 防滑手柄
      • 纖巧貼合手柄

    • 服務

      替換刀頭（中國）
      兩年內以 HQ4+ 更換
      替換刀頭（中國以外國家/地區）
      兩年內以 HQ56 更換
      電壓選擇
      100-240 伏

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • CloseCut 清潔切剃刀頭
      • 獨立浮動刀頭
      • 自動研磨刀片
      • 反射彈性貼面系統

    • 方便易用

      顯示
      充電顯示
      充電
      8 小時
      剃鬚時間
      長達 30 分鐘

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