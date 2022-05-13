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  • 隨時隨地，貼面剃鬚 隨時隨地，貼面剃鬚 隨時隨地，貼面剃鬚

    Electric compact shaver 輕巧電鬚刨

    PQ888/06

    隨時隨地，貼面剃鬚

    時尚輕巧的電鬚刨最適合出門在外等情況下的最後修整和潔淨剃鬚。配備 18 片自動磨利 ComfortCut 刀片，您可以隨時隨地獲得快速潔淨的剃鬚效果。

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    建議零售價: HK$538.00

    Electric compact shaver 輕巧電鬚刨

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    • ComfortCut 刀片
    • 設計輕巧
    • 3 向浮動貼面刀頭
    • 乾濕兩用
    ComfortCut 刀片帶來舒適潔淨的剃鬚效果

    ComfortCut 刀片帶來舒適潔淨的剃鬚效果

    享受舒適潔淨的剃鬚效果。18 片自動磨利 ComfortCut 刀片可剃除向各個方向生長的所有毛髮，每次都能帶來順滑而平整的剃鬚效果。

    3 向浮動貼面刀頭帶來舒適的剃鬚體驗

    3 向浮動貼面刀頭帶來舒適的剃鬚體驗

    緊貼您的面部輪廓，帶來流暢的剃鬚體驗。電鬚刨的刀頭能向 3 個不同方向浮動，緊貼您面部輪廓，帶來潔淨的剃鬚體驗，即使難剃部位亦可徹底剃淨。

    輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

    輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

    最適合出門在外時進行最後修整和潔淨剃鬚。輕巧便攜的電鬚刨讓您可以隨時快速修整儀容，為您的繁忙日程安排節省時間。無論是突然開會、計劃之外的外出或旅行時的快速修整儀容，這款便攜工具都能確保您始終保持最佳面貌。

    具備快速充電功能的強大電量電池

    具備快速充電功能的強大電量電池

    讓您的旅行安心無憂。憑藉其耐用電池，充電一次即可享受 2 個月的剃鬚體驗*。趕時間？只需充電 5 分鐘便足以進行 1 次全面剃鬚。

    方便的乾剃或清爽的濕剃

    方便的乾剃或清爽的濕剃

    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    IPX7 防水性能：可在淋浴時使用且可全面水洗

    IPX7 防水性能：可在淋浴時使用且可全面水洗

    在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

    容易清洗

    容易清洗

    電鬚刨具備防水性能，可以在水龍頭下輕鬆清洗，而內置集鬚室則能捕捉所有剃除的毛髮，即使出門在外亦能確保剃鬚過程乾淨整潔。

    精美旅行收納盒可儲存並保護電鬚刨

    精美旅行收納盒可儲存並保護電鬚刨

    便攜的精美旅行收納盒方便您安全整齊地存放產品。無論在家或出門在外，您都可以隨身攜帶。

    為旅行而設的旅行鎖

    為旅行而設的旅行鎖

    內置旅行鎖可以在出門在外時防止電鬚刨啟動。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    技術規格

    • 配件

      旅行及收納
      • 保護蓋
      • 精美收納袋

    • 電源

      自動電壓
      5 V
      電池類別
      鋰離子
      操作時間
      60 分鐘
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電

    • 設計

      顏色
      • 炭灰色
      • 黑色
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      剃鬚刀頭
      稜角設計

    • 服務

      保用
      2 年
      替換刀頭
      每兩年更換 SH20 或 SH30 一次

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • ComfortCut 系統
      • 浮動技術
      浮動修剪
      3 向浮動刀頭

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      操作
      無線使用
      乾濕兩用
      乾濕兩用

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