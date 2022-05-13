享受舒適潔淨的剃鬚效果。18 片自動磨利 ComfortCut 刀片可剃除向各個方向生長的所有毛髮，每次都能帶來順滑而平整的剃鬚效果。
緊貼您的面部輪廓，帶來流暢的剃鬚體驗。電鬚刨的刀頭能向 3 個不同方向浮動，緊貼您面部輪廓，帶來潔淨的剃鬚體驗，即使難剃部位亦可徹底剃淨。
最適合出門在外時進行最後修整和潔淨剃鬚。輕巧便攜的電鬚刨讓您可以隨時快速修整儀容，為您的繁忙日程安排節省時間。無論是突然開會、計劃之外的外出或旅行時的快速修整儀容，這款便攜工具都能確保您始終保持最佳面貌。
讓您的旅行安心無憂。憑藉其耐用電池，充電一次即可享受 2 個月的剃鬚體驗*。趕時間？只需充電 5 分鐘便足以進行 1 次全面剃鬚。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
電鬚刨具備防水性能，可以在水龍頭下輕鬆清洗，而內置集鬚室則能捕捉所有剃除的毛髮，即使出門在外亦能確保剃鬚過程乾淨整潔。
便攜的精美旅行收納盒方便您安全整齊地存放產品。無論在家或出門在外，您都可以隨身攜帶。
內置旅行鎖可以在出門在外時防止電鬚刨啟動。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。