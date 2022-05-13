輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

最適合出門在外時進行最後修整和潔淨剃鬚。輕巧便攜的電鬚刨讓您可以隨時快速修整儀容，為您的繁忙日程安排節省時間。無論是突然開會、計劃之外的外出或旅行時的快速修整儀容，這款便攜工具都能確保您始終保持最佳面貌。