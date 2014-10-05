經臨床實證可舒緩痛楚*

Philips PulseRelief 無線脈衝機紓緩疼痛的效用已經臨床證實. 纖薄、輕便、無線和舒適的設計，貼上導電貼後可穿上衣服，使用 iOS 或 Android 應用程式控制脈衝機的操作，無礙您繼續投入精彩生活。