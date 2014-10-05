已停產
PR3840/00
經臨床實證可舒緩痛楚*
Philips PulseRelief 無線脈衝機紓緩疼痛的效用已經臨床證實. 纖薄、輕便、無線和舒適的設計，貼上導電貼後可穿上衣服，使用 iOS 或 Android 應用程式控制脈衝機的操作，無礙您繼續投入精彩生活。
應用程式控制
15 個 TENS 透皮神經電療程式及5 EMS 強化肌肉程式
60 強度級別設定
兼容 iOS 及 Android
您可透過 iOS 或 Android 裝置 (有關兼容性請詳見規格) 的藍牙慳電技術控制療程，使用 PulseRelief 無線脈衝機時享有更高自由度，不受電線防礙， 讓您日常生活自如。
PulseRelief 設有15 種 TENS（透皮神經電刺激）及 5 種 EMS（ [肌肉電刺激）模式，用途廣泛，適用於多種程式。 15 種 TENS 模式針對舒緩輕度至中度長期肌肉骨骼痛、關節炎痛或一般長期痛楚。* 5 EMS 模式能刺激同時喚醒肌肉強化機能。
日誌記錄是 PulseRelief 無線脈衝機應用程式的功能之一，啟用日誌記錄後即可獲取過往的使用記錄
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165