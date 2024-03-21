58 毫米不銹鋼濾籃手柄，適合喜歡特濃咖啡的咖啡師

透過專業級 58 毫米不銹鋼濾籃手柄以及單壁和雙壁式濾籃，您可以盡情享受直接進入杯中的濃郁咖啡和泡沫。這種尺寸的濾籃手柄可讓您沖泡帶有芳香泡沫的漂亮金棕色特濃咖啡。由於水的分佈更廣，可在咖啡渣餅上提供更一致的萃取。此外，容器可容納更大份量的咖啡粉，從而沖泡更濃郁、更醇厚的咖啡。