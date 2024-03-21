Philips Barista Brew 半自動特濃咖啡機
您的咖啡師創意，只需一點指導。
盡情享受新鮮特濃咖啡的濃郁香氣。使用 Philips Barista Brew 特濃咖啡機體驗自己製作咖啡的滿足感，旨在幫助真正的咖啡愛好者透過每杯咖啡來提升自己的技能。 查看各種好處
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Philips Barista Brew 半自動特濃咖啡機
您的咖啡師創意，只需一點指導。
在直觀的指導下享受製作每杯咖啡的樂趣
- 280 克雙咖啡豆容器
- 58 毫米不銹鋼濾籃手柄
- 優質校準壓粉器
- 美式咖啡按鈕
- 450 毫升溫度適宜牛奶瓶
280 克雙咖啡豆容器，確保新鮮度
280 克雙咖啡豆容器可讓您沉浸在豐富多彩的咖啡世界中，並透過我們有效的香氣封蓋保持咖啡的新鮮度。同時探索從淺烘到深烘的不同咖啡豆類型來提升您的咖啡體驗，從而確保每次沖泡的咖啡都保留其濃郁香氣。
58 毫米不銹鋼濾籃手柄，適合喜歡特濃咖啡的咖啡師
透過專業級 58 毫米不銹鋼濾籃手柄以及單壁和雙壁式濾籃，您可以盡情享受直接進入杯中的濃郁咖啡和泡沫。這種尺寸的濾籃手柄可讓您沖泡帶有芳香泡沫的漂亮金棕色特濃咖啡。由於水的分佈更廣，可在咖啡渣餅上提供更一致的萃取。此外，容器可容納更大份量的咖啡粉，從而沖泡更濃郁、更醇厚的咖啡。
優質校準壓粉器，可壓實咖啡粉
使用平頭不銹鋼校準壓粉器輕鬆填實磨好的咖啡豆，確保適當的壓粉力度並形成平衡、一致平整的壓粉表面。精準且輕鬆提升您的咖啡沖泡體驗。
只需按一下按鈕即可享用正宗的美式咖啡
只需簡單按一下按鈕，即可享受真正的美式咖啡精髓，現在還配備整合式熱水出水口，更加方便。
溫度適宜的牛奶瓶和強勁蒸氣棒
使用 450 毫升的溫度適宜牛奶瓶和強勁蒸氣棒，輕鬆製作適合拿鐵的幼滑細泡。牛奶瓶上的溫度刻度可讓您獲得合適的奶泡溫度，並輕鬆沖泡絲滑的質地，讓您以喜歡的方式品嚐咖啡。
使用我們適用於枱面的壓粉系統安全壓粉
使用我們的枱面安全壓粉系統來提升您的咖啡日常習慣。由於咖啡濾籃手柄底部配備整合的壓粉橡膠，方便您可以自信將咖啡粉壓實，而不會損害枱面。
PID 溫度控制與預先注入
PID 溫度控制系統，確保沖泡溫度準確穩定。預先注入系統有助防止通道效應。只有兩個系統完全整合才能確保平衡萃取
備有 15 種研磨尺寸的金屬錐形毛邊研磨機
利用金屬錐形毛邊研磨機的 15 種不同研磨尺寸（從超細到粗粒）發掘新的風味深度。為了增強特濃咖啡的口味，請考慮在配方中使用更細的研磨尺寸，例如設定 4。
用於精準咖啡萃取的壓力量表
整合式壓力量表可引導您的沖泡狀態並在達到最佳壓力時發出提示，從而達到精準的水壓。
歐洲設計，採用防指紋金屬外殼
令人驚嘆的歐洲設計配備耐用的金屬外殼，為您的咖啡師之旅增添優雅氣息。風格與功能完美融合，採用防指紋金屬外殼，可保持表面亮麗潔淨。
技術規格
-
一般規格
- 咖啡來源
-
新鮮咖啡豆
- 用戶參與
-
完全掌控
- 產品類型
-
半自動特濃咖啡機
- 濾籃手柄物料
-
金屬
- 飲品
-
美式咖啡、單份和雙份特濃咖啡、奶泡、熱水
- 預設飲品
-
4
- 份數
-
2
- 壓力
-
15 bar
- 內置研磨機
-
是
- 研磨設定
-
15
- 咖啡豆容器容量
-
280 克
- 奶泡
-
是
- 牛奶解決方案
-
經典發打奶泡裝置
- 牛奶容器
-
450 毫升（牛奶瓶）
- 水箱容量
-
2.3 公升
- 規格
-
無
- 主要物料
-
金屬
- 技術
-
PID 溫度控制系統
- 介面
-
設有按鈕的控制面板
- 保用
-
2 年
- 連接
-
無
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
是
-
技術規格
- 能源效率等級
-
A 級
- 電源
-
1350 瓦
- 電壓
-
120 v
- 頻率
-
60 Hz
- 包裝數量
-
1
-
安全功能
- 自動關閉定時功能
-
是
- 安全認證
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
334 毫米
- 產品寬度
-
320 毫米
- 產品高度
-
439 毫米
- 產品重量
-
8.6 公斤
- 包裝長度
-
420 毫米
- 包裝寬度
-
380 毫米
- 包裝高度
-
502 毫米
- 包裝重量
-
12.4 公斤
-
強大兼容
- 隨附配件 1
-
濾籃手柄
- 隨附配件 2
-
單雙/ 1 杯和 2 杯壁式濾籃
- 隨附配件 3
-
調校攪拌棒
- 相關配件 1
-
咖啡機除油片
- 相關配件 2
-
意式特濃咖啡機除鈣劑
- 隨附配件 4
-
咖啡粉環
- 隨附配件 5
-
特濃咖啡支架
-
耐用性
- 用戶手冊
-
超過 75% 可回收環保紙
- 包裝
-
超過 95% 可回收物料
-
原產地
- 生產地
-
中國
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