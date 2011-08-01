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  • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭

    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

    PT870/16

    DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭

    PowerTouch Plus 為您的早晨增添魅力。PowerTouch 每次充電使用時間更長、可全面水洗以及 DualPrecision 剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$998.00

    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

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    DualPrecision 刀頭剃淨較長鬍鬚和短小鬚根

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    DualPrecision 刀片舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

    旋轉式、靈活和浮動式

    旋轉式、靈活和浮動式

    刀頭靈活，緊貼肌膚，更可多角度旋轉移動，提供乾淨、快捷及舒適的剃鬚效果。

    Super Lift & Cut 刀片提起並深層剃去鬍鬚

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    第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。

    修剪鬢角和鬍子的完美之選

    修剪鬢角和鬍子的完美之選

    使用彈出式修髮器修飾造型，是保持鬍鬚造型和修剪鬢角的完美之選。

    可有線和無線使用

    可有線和無線使用

    可有線和無線使用

    充電 1 小時，剃鬚長達 50 分鐘

    充電 1 小時，剃鬚長達 50 分鐘

    每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。

    刀頭可直接用水清洗

    刀頭可直接用水清洗

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    LED 顯示

    LED 顯示

    顯示：滿電、電量不足、充電、更換刀頭、快速充電

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      自動電壓
      100-240 V
      備用電量
      < 0.25  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      手柄
      • 稜紋橡膠把手
      • 防滑
      • 採用人體工學設計的舒適易控手柄

    • 服務

      保證
      2 年保養
      替換刀頭
      HQ8 已被 SH50 取代
      可更換的刀頭
      每兩年用 HQ8+ 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 至尊雙層刀片
      • DualPrecision 刀頭
      浮動修剪
      旋轉式和靈活刀頭
      造型
      整合式彈出式修髮器

    • 方便易用

      顯示
      雙 LED 指示燈
      清潔
      • 可水洗機身
      • QuickRinse 集鬚室
      剃鬚時間
      長達 50 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 17 次
      操作
      • 有線及無線
      • 充電電池
      充電時間
      • 1 小時
      • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
      顯示器顯示
      • 滿電
      • 低電量
      • 充電
      • 更換剃鬚刀頭
      • 快速充電

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