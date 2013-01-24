充電 1 小時，剃鬚長達 50 分鐘

每次充電後，節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，即擁有可剃鬚一次的足夠電源。