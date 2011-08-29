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Shaver series 5000 PowerTouch

乾剃電鬚刨

PT920/21
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

    PT920/21

    TripleTrack

    此款 Philips PowerTouch Pro 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及三環剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00

    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

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      技術規格

      • 方便易用

        保養
        • 清潔小刷子
        • 保護蓋
        剃鬚系統
        • 三環切剃系統
        • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
        • 至尊雙層刀片
        柔軟收納袋
        浮動修剪
        • SmartPivot 智巧三重浮動系統
        • 動態貼面技術
        顏色
        Grio 無煙煤色
        顯示
        • 2 個 LED 指示燈
        • 充電指示燈
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        整合式彈出式修髮器

      • 設計

        2 年保養
        充電
        • 可重複充電
        • 有線及無線操作
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        塗裝
        • 前外殼（亮漆）
        • 磨砂鉻合金裝飾環
        • 鏡黑色顯示面板
        手柄
        • 舒適手柄
        • 稜紋橡膠把手
        清潔
        • 電鬚刨可直接用水清洗
        • 快速清潔集鬚室
        剃鬚時間
        60+ 分鐘
        充電時間
        1 小時
        Jet Clean
        包括 Jet Clean 裝置

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V

      • 電源

        替換刀頭
        每两年用 HQ9 更换
        電池類型
        鋰離子電池
        最大功率
        5.4 W
        Jet Clean
        Jet Clean

      • 電源

        備用電量
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