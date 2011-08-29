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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

    PT920/21

    TripleTrack

    此款 Philips PowerTouch Pro 電鬚刨為您的早晨增添魅力。電鬚刨使用時間更長、可全面水洗以及三環剃鬚效能讓您更快完成早上梳洗。

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    建議零售價: HK$1,698.00

    Shaver series 5000 PowerTouch 乾剃電鬚刨

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    無線剃鬚達 60+ 分鐘，1 小時充電

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    可無線使用 60+ 分鐘以剃鬚 21 次。於 1 小時內完成充電，隨時準備好供您使用

    Super Lift & Cut 系統帶來舒適貼面剃鬚

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    我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚

    動態貼面技術順應面部和頸部曲線作出調節

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    電鬚刨隨著面部及頸部曲線自動調節，提供貼面的剃鬚體驗

    DualPrecision 切剃連最短的鬚根也能剃除

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    電鬚刨的 DualPrecision 刀頭擁有剃除一般鬍鬚的狹縫，以及剃除最短鬚根的圓孔

    具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

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    具備 QuickRinse 系統的電鬚刨刀頭可直接用水清洗，更快沖洗潔淨

    SmartPivot 智巧三重浮動系統保持持久的肌膚觸感

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    三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積

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    三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

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    Jet Clean 自動清潔系統為電鬚刨清潔、充電，煥然一新

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    徹底清潔、潤滑、風乾及充電，讓電鬚刨煥然一新，每天提供更佳的剃鬍效果

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      柔軟收納袋
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      Jet Clean
      Jet Clean

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      自動電壓
      100-240 V
      備用電量
      < 0.25  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      手柄
      • 舒適手柄
      • 稜紋橡膠把手
      顏色
      Grio 無煙煤色
      塗裝
      • 前外殼（亮漆）
      • 磨砂鉻合金裝飾環
      • 鏡黑色顯示面板

    • 服務

      2 年保養
      替換刀頭
      每两年用 HQ9 更换

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • SmartPivot 智巧三重浮動系統
      • 動態貼面技術
      剃鬚系統
      • 三環切剃系統
      • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
      • 至尊雙層刀片
      造型
      整合式彈出式修髮器

    • 方便易用

      清潔
      • 電鬚刨可直接用水清洗
      • 快速清潔集鬚室
      充電
      • 可重複充電
      • 有線及無線操作
      • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
      顯示
      • 2 個 LED 指示燈
      • 充電指示燈
      • 電力不足指示燈
      • 電量充滿指示
      • 快速充電指示燈
      剃鬚時間
      60+ 分鐘
      充電時間
      1 小時
      Jet Clean
      包括 Jet Clean 裝置

    Badge-D2C

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