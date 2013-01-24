動態亮度滑桿調校指定 hue 燈泡

只需使用動態亮度滑桿即可設定您的獨立 hue 燈膽亮度。當所選擇的燈已透過點擊您螢幕上顯示的燈膽圖示選定，您只需滑動到左邊或右邊，根據您的個人喜好調校更多或少的逼真體驗。