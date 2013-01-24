沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒
使用 Philips Ambilight+hue 應用程式體驗 Ambilight 幻變環迴燈光設計。讓您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視及 hue 燈泡透過應用程式互相配合，在家中享受 Ambilight 幻變環迴燈光設計的情感、強度及顏色功能。調整以迎合您個人風格。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕易決定各個您房間的 hue 燈泡是否適合匹配您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視體驗。這些沒有被選擇匹配 Ambilight 幻變環迴燈光設計將轉回原定顏色，或者可以調整為 hue 頻譜內的任何顏色。
您的 Ambilight 幻變環廻燈光設計電視可以透過顏色創造音樂，然後由您指揮。透過右至左滑動顏色強度按鈕，您就可以控制顏色強度。向左滑動，創造柔和的色調，向右滑動可創建一個更加逼真的體驗。
只需使用動態亮度滑桿即可設定您的獨立 hue 燈膽亮度。當所選擇的燈已透過點擊您螢幕上顯示的燈膽圖示選定，您只需滑動到左邊或右邊，根據您的個人喜好調校更多或少的逼真體驗。