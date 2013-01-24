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Ambilight+hue 應用程式

PTA008/00
2 獎項
  • 沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒 沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒 沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒
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    Ambilight+hue 應用程式

    PTA008/00
    2 獎項

    沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒

    使用 Philips Ambilight+hue 應用程式體驗 Ambilight 幻變環迴燈光設計。讓您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視及 hue 燈泡透過應用程式互相配合，在家中享受 Ambilight 幻變環迴燈光設計的情感、強度及顏色功能。調整以迎合您個人風格。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Ambilight+hue 應用程式

    沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒

    使用 Philips Ambilight+hue 應用程式體驗 Ambilight 幻變環迴燈光設計。讓您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視及 hue 燈泡透過應用程式互相配合，在家中享受 Ambilight 幻變環迴燈光設計的情感、強度及顏色功能。調整以迎合您個人風格。 查看各種好處

    沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒

    使用 Philips Ambilight+hue 應用程式體驗 Ambilight 幻變環迴燈光設計。讓您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視及 hue 燈泡透過應用程式互相配合，在家中享受 Ambilight 幻變環迴燈光設計的情感、強度及顏色功能。調整以迎合您個人風格。 查看各種好處

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    Ambilight+hue 應用程式

    沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒

    使用 Philips Ambilight+hue 應用程式體驗 Ambilight 幻變環迴燈光設計。讓您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視及 hue 燈泡透過應用程式互相配合，在家中享受 Ambilight 幻變環迴燈光設計的情感、強度及顏色功能。調整以迎合您個人風格。 查看各種好處

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      沒有限制的 Ambilight 幻變環迴燈光設計。釋放無限光芒

      Philips Ambilight+hue 應用程式

      • 僅適用於 Philips TV
      燈泡選擇按鈕讓您選擇及放置您的 hue 燈泡

      燈泡選擇按鈕讓您選擇及放置您的 hue 燈泡

      輕易決定各個您房間的 hue 燈泡是否適合匹配您的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視體驗。這些沒有被選擇匹配 Ambilight 幻變環迴燈光設計將轉回原定顏色，或者可以調整為 hue 頻譜內的任何顏色。

      顏色強度按鈕可調較各種顏色體驗

      顏色強度按鈕可調較各種顏色體驗

      您的 Ambilight 幻變環廻燈光設計電視可以透過顏色創造音樂，然後由您指揮。透過右至左滑動顏色強度按鈕，您就可以控制顏色強度。向左滑動，創造柔和的色調，向右滑動可創建一個更加逼真的體驗。

      動態亮度滑桿調校指定 hue 燈泡

      動態亮度滑桿調校指定 hue 燈泡

      只需使用動態亮度滑桿即可設定您的獨立 hue 燈膽亮度。當所選擇的燈已透過點擊您螢幕上顯示的燈膽圖示選定，您只需滑動到左邊或右邊，根據您的個人喜好調校更多或少的逼真體驗。

      技術規格

      • 相關產品

        兼容
        • 2011 年及之後的 Ambilight 幻變環迴燈光設計電視
        • hue 個人照明系統

      • 操作系統

        最低要求
        Android 2.3 或 iOS 4.3

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