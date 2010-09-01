格內其他項目
- 2 x 3D 眼鏡
- 3D 傳輸器*
- 2 粒電池 CR2032
- 傳輸器安裝支架
- 快速入門指南
- 保用證
- 電視軟件更新 (USB)
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！
在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！
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在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！
Philips 採用最先進的科技實現全高清 3D 體驗。動態 3D 技術採用無線傳輸器，可迅速開啟並關閉動態 3D 眼鏡的遮板，實現與電視畫面同步顯現。動作與特效呈現前所未有的清晰、深度與逼真。
內含電視升級軟件，用以安裝 3D 傳輸器
在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D ready TV 盡情享受 3D 電影。動態 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影與未來 3D 廣播可以提供多種高品質的內容選擇。您可為兼容的 Philips 電視配備 3D 兼容藍光光碟機或高清接收器，從而隨時體驗全高清 3D 影效。如果您需要與全家共享，根據需要另行新增多套 3D 眼鏡即可（擴展套件 PTA03）。
簡單插入 USB 記憶手指即可升級軟件，將 3D 傳輸器插入電視上的 3D 輸出口，即可在您的 Philips 3D ready TV 上隨時欣賞 3D 影視。
3D 傳輸器十分便於安裝以及在電視與動態 3D 眼鏡之間進行通訊傳輸。
適用於 Philips 全高清 3D Ready TV（參見兼容電視相關產品）
如希望與家人共享 3D 體驗，可另行購買多套動態 3D 眼鏡（擴展套件 PTA03 或 PTA516）。
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