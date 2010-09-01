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3D 電視升級套件

PTA02/00
  • 在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果 在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果 在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果
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    3D 電視升級套件

    PTA02/00

    在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果

    透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,290.00

    3D 電視升級套件

    在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果

    透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！

    在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果

    透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！

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    3D 電視升級套件

    在您的 Philips 3D Ready TV 上欣賞 3D 效果

    透過 3D 升級套件將家中電視上的電影升級到新一級感官體驗。帶有高科技動態 3D 玻璃和 3D 傳輸器，可以將您的電視真正升級到沁人心扉的 3D 體驗！

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      2 x 動態 3D 眼鏡，帶來全高清 3D 電影體驗

      2 x 動態 3D 眼鏡，帶來全高清 3D 電影體驗

      Philips 採用最先進的科技實現全高清 3D 體驗。動態 3D 技術採用無線傳輸器，可迅速開啟並關閉動態 3D 眼鏡的遮板，實現與電視畫面同步顯現。動作與特效呈現前所未有的清晰、深度與逼真。

      內含 3D 傳輸器的安裝軟件

      內含 3D 傳輸器的安裝軟件

      內含電視升級軟件，用以安裝 3D 傳輸器

      全高清 3D 電視提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

      全高清 3D 電視提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

      在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D ready TV 盡情享受 3D 電影。動態 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影與未來 3D 廣播可以提供多種高品質的內容選擇。您可為兼容的 Philips 電視配備 3D 兼容藍光光碟機或高清接收器，從而隨時體驗全高清 3D 影效。如果您需要與全家共享，根據需要另行新增多套 3D 眼鏡即可（擴展套件 PTA03）。

      輕鬆安裝在您的電視上

      簡單插入 USB 記憶手指即可升級軟件，將 3D 傳輸器插入電視上的 3D 輸出口，即可在您的 Philips 3D ready TV 上隨時欣賞 3D 影視。

      3D 傳輸器可在電視與 3D 眼鏡*之間進行通訊傳輸。

      3D 傳輸器十分便於安裝以及在電視與動態 3D 眼鏡之間進行通訊傳輸。

      適用於 Philips 全高清 3D Ready TV

      適用於 Philips 全高清 3D Ready TV（參見兼容電視相關產品）

      附加 3D 眼鏡可單獨銷售

      如希望與家人共享 3D 體驗，可另行購買多套動態 3D 眼鏡（擴展套件 PTA03 或 PTA516）。

      技術規格

      • 舒適

        安裝方便
        隨插即用
        方便易用
        • 自動開/關切換
        • 電池可持續供電 200 小時
        • 可折叠鏡腳（眼鏡）
        • 電力不足指示燈

      • 尺寸

        産品重量
        0.06  千克
        産品尺寸（寬x深x高）
        168 x 47 x 165 毫米

      • 配件

        附配件
        • 2 x 3D 眼鏡
        • 3D 傳輸器*
        • 2 粒電池 CR2032
        • 傳輸器安裝支架
        • 快速入門指南
        • 保用證
        • 電視軟件更新 (USB)

      • 相關產品

        兼容
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • 拉美地區︰
        • 58PFL9955D
        • 40PFL9605D

      • 3D 系統要求

        一般
        • 要欣賞 3D 電視，您需要：
        • 3D Ready Philips TV
        • 動態 3D 眼鏡
        • 3D 傳輸器*
        • 來源裝置
        • 3D 電影、遊戲或廣播
        可兼容 Philips 電視
        參見相關產品清單
        3D 訊源裝置
        • 3D 藍光光碟播放機
        • 或 3D 遊戲機
        • 或 3D 機頂盒
        3D 訊源材料
        • 支援標準：
        • 基於 HDMI 1.4 的 3D 訊號
        • 「畫面集合」
        • 「平行」
        • 「上下」
        • 最大解像度 1920x1080p

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 2 x 3D 眼鏡
      • 3D 傳輸器*
      • 2 粒電池 CR2032
      • 傳輸器安裝支架
      • 快速入門指南
      • 保用證
      • 電視軟件更新 (USB)

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          • PTA02 不可用於 58PFL9955。但可以使用 PTA03，因爲 58PFL9955 電視整合有 3D 傳輸器。
          • 健康警告：
          • 若您或您的家人患有癲癇或光敏感性癲癇，請在觀看閃爍光源、快速持續影像或 3D 視像之前諮詢醫師。
          • 為避免引起不適，如頭暈、頭痛或昏厥，我們建議您在此期間不要觀看 3D 影像。若您感覺到任何不適，請立即停止觀看 3D，切勿立刻進行任何存在危險性的活動，直至您的癥狀完全消失。
          • 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視，因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。
          • 請勿將 3D 眼鏡用於觀看 3D 電視之外的任何其他用途。
          • 吞食危險 - 請勿將 3D 眼鏡作為 3 歲以下兒童的玩具，他們可能會吞食其內的電池蓋或電池。

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