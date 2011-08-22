支援全高清 3D* 可提供真正令人沉浸的 3D 電影體驗

在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。此款 3D 電視採用了可以充分展示現實生活深度的最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過使用定時打開和關閉與交替圖像同步的左右鏡頭的特殊眼鏡，便可盡情享受全高清 3D 視覺體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。軟件升級後，可以在此系統上播放藍光光碟 3D 電影（請瀏覽 www.philips.com/blu-ray）。