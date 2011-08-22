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3D 傳輸器

PTA215/00
  • 透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果 透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果 透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果
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    3D 傳輸器

    PTA215/00

    透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果

    將家中觀賞電影的體驗昇華至另一境界，並立即將 Philips 3D Ready TV 升級至 3D！這款 3D 傳輸器能與所有現時供應的 Philips 動態 3D TV 眼鏡完美運作。

    此產品已不再銷售。

    3D 傳輸器

    透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果

    將家中觀賞電影的體驗昇華至另一境界，並立即將 Philips 3D Ready TV 升級至 3D！這款 3D 傳輸器能與所有現時供應的 Philips 動態 3D TV 眼鏡完美運作。

    透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果

    將家中觀賞電影的體驗昇華至另一境界，並立即將 Philips 3D Ready TV 升級至 3D！這款 3D 傳輸器能與所有現時供應的 Philips 動態 3D TV 眼鏡完美運作。

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    透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果

    將家中觀賞電影的體驗昇華至另一境界，並立即將 Philips 3D Ready TV 升級至 3D！這款 3D 傳輸器能與所有現時供應的 Philips 動態 3D TV 眼鏡完美運作。

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      支援全高清 3D* 可提供真正令人沉浸的 3D 電影體驗

      支援全高清 3D* 可提供真正令人沉浸的 3D 電影體驗

      在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。此款 3D 電視採用了可以充分展示現實生活深度的最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過使用定時打開和關閉與交替圖像同步的左右鏡頭的特殊眼鏡，便可盡情享受全高清 3D 視覺體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。軟件升級後，可以在此系統上播放藍光光碟 3D 電影（請瀏覽 www.philips.com/blu-ray）。

      適用於 Philips 全高清 3D Ready TV

      適用於 Philips 全高清 3D Ready TV（參見兼容電視相關產品）

      3D 傳輸器可在電視與 3D 眼鏡*之間進行通訊傳輸。

      3D 傳輸器十分便於安裝以及在電視與動態 3D 眼鏡之間進行通訊傳輸。

      附加 3D 眼鏡可單獨銷售

      如希望與家人共享 3D 體驗，可另行購買多套動態 3D 眼鏡（擴展套件 PTA03 或 PTA516）。

      輕鬆安裝在您的電視上

      3D 傳輸器安裝簡單快捷，隨插即用。

      技術規格

      • 舒適

        安裝方便
        隨插即用

      • 尺寸

        産品重量
        0.06  千克
        産品尺寸（寬x深x高）
        168 x 47 x 165 毫米

      • 配件

        附配件
        • 3D 傳輸器*
        • 快速入門指南
        • 保用證
        • 電視軟件更新 (USB)

      • 相關產品

        兼容
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
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        • 40PFL9715
        • 46PFL9715

      • 3D 系統要求

        一般
        • 要欣賞 3D 電視，您需要：
        • 3D Ready Philips TV
        • 動態 3D 眼鏡
        • 3D 傳輸器*
        • 3D 電影、遊戲或廣播
        可兼容 Philips 電視
        參見相關產品清單
        3D 訊源裝置
        • 3D 藍光光碟播放機
        • 或 3D 遊戲機
        • 或 3D 機頂盒
        3D 訊源材料
        • 支援標準：
        • 「畫面集合」
        • 「平行」
        • 「上下」
        • 最大解像度 1920x1080p

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3D 傳輸器*
      • 快速入門指南
      • 保用證
      • 電視軟件更新 (USB)

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          • PTA215 是一種擴展套件，不能獨立工作。PTA03 或 PTA516 眼鏡與此擴展套件兼容。請查看相關產品，以確認電視的兼容性。
          • 健康警告：
          • 若您或您的家人患有癲癇或光敏感性癲癇，請在觀看閃爍光源、快速持續影像或 3D 視像之前諮詢醫師。
          • 為避免引起不適，如頭暈、頭痛或昏厥，我們建議您在此期間不要觀看 3D 影像。若您感覺到任何不適，請立即停止觀看 3D，切勿立刻進行任何存在危險性的活動，直至您的癥狀完全消失。
          • 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視，因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。
          • 請勿將 3D 眼鏡用於觀看 3D 電視之外的任何其他用途。

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