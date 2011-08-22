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透過 Philips 3D Ready TV 欣賞 3D 效果
將家中觀賞電影的體驗昇華至另一境界，並立即將 Philips 3D Ready TV 升級至 3D！這款 3D 傳輸器能與所有現時供應的 Philips 動態 3D TV 眼鏡完美運作。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。此款 3D 電視採用了可以充分展示現實生活深度的最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過使用定時打開和關閉與交替圖像同步的左右鏡頭的特殊眼鏡，便可盡情享受全高清 3D 視覺體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。軟件升級後，可以在此系統上播放藍光光碟 3D 電影（請瀏覽 www.philips.com/blu-ray）。
適用於 Philips 全高清 3D Ready TV（參見兼容電視相關產品）
3D 傳輸器十分便於安裝以及在電視與動態 3D 眼鏡之間進行通訊傳輸。
如希望與家人共享 3D 體驗，可另行購買多套動態 3D 眼鏡（擴展套件 PTA03 或 PTA516）。
3D 傳輸器安裝簡單快捷，隨插即用。
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