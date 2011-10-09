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在全屏幕享受兩個玩家的遊戲
在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處
在全屏幕享受兩個玩家的遊戲
在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處
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在全屏幕享受兩個玩家的遊戲
在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處
在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到遊戲畫面。Philips 擴大 3D 電視的功能，讓玩家同時在全螢幕中享受兩個玩家的遊戲。只要配戴這個眼鏡，每位玩家在全螢幕中只會看到自己的遊戲，因此兩位玩家可以坐在一起，在相同電視上盡享遊戲的樂趣。
輕便 3D 眼鏡不含任何電子及電池，非常輕巧，長時間使用也十分舒適。
這些眼鏡的鼻托可調節以貼服任何鼻形。即使戴在處方眼鏡前面，也保證為您帶來舒適觀賞感受。
寬闊鏡頭及精細曲度適合大部分臉型，亦適合現有配戴眼睛的使用者。框架上緣備有額外掛環，可將輕便 3D 眼鏡穩固在您的個人眼鏡上。
按按鈕兩次，您便可以輕鬆轉換全螢幕至普通檢視，輕易改變遊戲設定或其他選項。
採用 FPR 技術（影片方式減速器）先進的 3D 偏光板可完全整合在電視熒幕中，全螢幕雙人遊戲畫質清晰、甚少鬼影，為您提供影院的所有遊戲刺激。
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