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二人玩家全屏幕遊戲眼鏡

PTA436/00
  • 在全屏幕享受兩個玩家的遊戲 在全屏幕享受兩個玩家的遊戲 在全屏幕享受兩個玩家的遊戲
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    二人玩家全屏幕遊戲眼鏡

    PTA436/00

    在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

    在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    二人玩家全屏幕遊戲眼鏡

    在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

    在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處

    在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

    在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處

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    二人玩家全屏幕遊戲眼鏡

    在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

    在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處

    在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

    極致遊戲體驗

    • 適用於 Easy 3D 電視
    全螢幕顯示您的遊戲

    全螢幕顯示您的遊戲

    在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到遊戲畫面。Philips 擴大 3D 電視的功能，讓玩家同時在全螢幕中享受兩個玩家的遊戲。只要配戴這個眼鏡，每位玩家在全螢幕中只會看到自己的遊戲，因此兩位玩家可以坐在一起，在相同電視上盡享遊戲的樂趣。

    輕量帶來長時間舒適

    輕便 3D 眼鏡不含任何電子及電池，非常輕巧，長時間使用也十分舒適。

    可調節鼻托帶來最佳個人舒適

    這些眼鏡的鼻托可調節以貼服任何鼻形。即使戴在處方眼鏡前面，也保證為您帶來舒適觀賞感受。

    最佳鏡片覆蓋範圍顧及戴眼鏡的用家

    寬闊鏡頭及精細曲度適合大部分臉型，亦適合現有配戴眼睛的使用者。框架上緣備有額外掛環，可將輕便 3D 眼鏡穩固在您的個人眼鏡上。

    輕鬆轉換全螢幕至普通檢視

    按按鈕兩次，您便可以輕鬆轉換全螢幕至普通檢視，輕易改變遊戲設定或其他選項。

    清晰而全無閃爍的圖像

    採用 FPR 技術（影片方式減速器）先進的 3D 偏光板可完全整合在電視熒幕中，全螢幕雙人遊戲畫質清晰、甚少鬼影，為您提供影院的所有遊戲刺激。

    技術規格

    • 尺寸

      産品重量
      0.17  千克
      包裝盒深度
      50  毫米
      包裝盒高度
      265  毫米
      包裝盒寬度
      145  毫米

    • 配件

      附配件
      • 2 個清潔布袋
      • 快速入門指南

    • 相關產品

      兼容
      所有 Philips 被動式 3D 電視

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 2 個清潔布袋
    • 快速入門指南

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