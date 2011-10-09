在全屏幕享受兩個玩家的遊戲

在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到他們的遊戲畫面。但當您戴上這些 3D 眼鏡後，兩位玩家都能以全屏幕觀看他們自己的遊戲畫面。現在兩位玩家便能坐在一起，在同一部電視上盡享遊戲的樂趣。 查看各種好處