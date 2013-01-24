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3D Max 家庭影院體驗
3D Max 眼鏡帶給您前所未有的 3D 電影、遊戲和運動體驗。Philips 採用最新的動態 3D 技術，呈獻真正逼真的全高清 3D 視野。享受 3D 之中極致的解像度，並身臨其境！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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於家中沉醉在 3D Max 播放 3D 電影那猶如身臨其境的感染力。備有超快顯示屏及主動快門鏡，讓您享受超真實效果和體驗一流的全高清解像度。現有擁有 3D Max 眼鏡及 3D Max TV，即可立刻欣賞 3D 電視。
配合動態 3D 眼鏡，您的電視能夠為二人玩家帶來終極的全屏幕遊戲體驗。在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到遊戲畫面。使用 3D 技術，只需輕按一下眼鏡的按鈕，每位玩家即可同時以全屏幕享受遊戲。
動態 3D 眼鏡在所有 3D Max TV 和較早前的全高清 3D Ready TV 為您帶來全高清 3D 體驗。
選用輕巧設計和彈性物料，質地非常舒適，猶如沒有配戴任何眼鏡。
寬闊鏡頭及精細曲度適合大部分臉型，亦適合現有配戴眼睛的使用者。框架上緣備有額外掛環，可將輕便 3D 眼鏡穩固在您的個人眼鏡上。
有了動態 3D 眼鏡，您不再需要更換或處置電池。透過 USB 為眼鏡充電，3D 體驗絕不間斷。
一般的動態 3D 眼鏡的偏光過濾功能，即便是有光線穿過，仍會稍顯黯淡。使用此高對比鏡片，即可強化您的 3D 體驗，讓效果更好。
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