獨特 3D 二人玩家全屏幕遊戲模式

配合動態 3D 眼鏡，您的電視能夠為二人玩家帶來終極的全屏幕遊戲體驗。在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到遊戲畫面。使用 3D 技術，只需輕按一下眼鏡的按鈕，每位玩家即可同時以全屏幕享受遊戲。