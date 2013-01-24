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動態 3D 眼鏡

PTA519/00
  • 3D 家庭影院體驗 3D 家庭影院體驗 3D 家庭影院體驗
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    動態 3D 眼鏡

    PTA519/00

    3D 家庭影院體驗

    動態 3D 眼鏡帶給您前所未有的 3D 電影、遊戲和運動體驗。Philips 採用最新的動態 3D 技術，呈獻真正逼真的全高清 3D 視野。享受 3D 之中極致的解像度，並身臨其境！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    動態 3D 眼鏡

    3D 家庭影院體驗

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    3D 家庭影院體驗

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      3D 家庭影院體驗

      真正令人沉醉的全高清 3D 觀賞體驗

      • 適用於 Philips TV

      動態 3D 技術呈現全高清 3D 體驗

      在您自己的客廳裡，可以透過動態 3D 眼鏡盡情享受 3D 電影。備有超快顯示屏及主動快門鏡，讓您享受超真實效果和體驗一流的全高清解像度。

      於 Philips 動態 3D 與全高清 3D Ready TV 享受 3D 效果

      動態 3D 眼鏡在所有動態 3D TV 和較早期的全高清 3D Ready TV 為您帶來全高清 3D 體驗。

      獨特 3D 二人玩家全屏幕遊戲模式

      配合動態 3D 眼鏡，您的電視能夠為二人玩家帶來終極的全屏幕遊戲體驗。在兩個玩家的 2D 遊戲，通常每位玩家只會在半邊屏幕看到遊戲畫面。使用 3D 技術，只需輕按一下眼鏡的按鈕，每位玩家即可同時以全屏幕享受遊戲。

      彈性輕巧設計達致最舒適效果

      選用輕巧設計和彈性物料，質地非常舒適，猶如沒有配戴任何眼鏡。

      保護套安全保存您的眼鏡

      無須使用眼鏡時，保護套提供簡易方便的儲存空間。

      高鏡片動態 3D 眼鏡，適合最佳 3D 體驗使用

      一般的動態 3D 眼鏡的偏光過濾功能，即便是有光線穿過，仍會稍顯黯淡。使用此高對比鏡片，即可強化您的 3D 體驗，讓效果更好。

      技術規格

      • 便利

        方便易用
        • 電力不足指示燈
        • 自動關閉
        • 開/關掣
        • 雙玩家自動模式

      • 尺寸

        産品重量
        0.029  千克
        産品尺寸（寬x深x高）
        151 x 160 x 42 毫米
        包裝盒深度
        64  毫米
        包裝盒高度
        40  毫米
        包裝盒寬度
        160  毫米

      • 配件

        附配件
        • 1 粒電池 CR2032
        • 1 個 清絜用布包
        • 用戶手冊

      • 相關產品

        兼容於
        所有 Philips Active 3D 電視

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 1 粒電池 CR2032
      • 1 個 清絜用布包
      • 用戶手冊

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          • 若您或您的家人患有癲癇或光敏感性癲癇，請在觀看閃爍光源、快速持續影像或 3D 視像之前諮詢醫師。
          • 為避免引起不適，如頭暈、頭痛或昏厥，我們建議您在此期間不要觀看 3D 影像。若您感覺到任何不適，請立即停止觀看 3D，切勿立刻進行任何存在危險性的活動，直至您的癥狀完全消失。
          • 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視，因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。
          • 請勿將 3D 眼鏡用於觀看 3D 電視之外的任何其他用途。
          • 吞食危險 - 請勿將 3D 眼鏡作為 3 歲以下兒童的玩具，他們可能會吞食其內的電池蓋或電池。

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