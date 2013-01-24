操作容易的剪髮器
Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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