操作容易的剪髮器

Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。