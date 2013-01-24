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Hairclipper series 1000

剪髮器

QC5010/00
  • 操作容易的剪髮器 操作容易的剪髮器 操作容易的剪髮器
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    Hairclipper series 1000 剪髮器

    QC5010/00

    操作容易的剪髮器

    Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。

    此產品已不再銷售。

    Hairclipper series 1000 剪髮器

    操作容易的剪髮器

    Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。

    操作容易的剪髮器

    Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。

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    Hairclipper series 1000 剪髮器

    操作容易的剪髮器

    Super-Easy Philips 剪髮器提供 8 種長度設定，讓您可以爲 1-21 毫米長度的秀髮創造各種造型。只需選擇適當的頭髮長度，鎖定便可立即造型。浮動修剪梳讓您順暢而整齊地修剪頭髮。

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      8 個整合式長度設定，最長 21 毫米

      選擇並鎖定需要的長度（長度應在可達範圍內）。

      技術規格

      • 舒適

        掌控
        超輕巧設計

      • 電源系統

        用法
        僅限有線

      • 保養

        潤滑油
        刀片無需加油
        保證
        全球 2 年保養

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