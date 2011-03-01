搜尋字眼

ZH
EN
1

Hairclipper series 5000

剪髮器

QC5345/15
  • 更強大的功率，更滿意的髮型 更強大的功率，更滿意的髮型 更強大的功率，更滿意的髮型
    -{discount-value}

    Hairclipper series 5000 剪髮器

    QC5345/15

    更強大的功率，更滿意的髮型

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鋒利的鋼質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上市場上最強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用 75 分鐘。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Hairclipper series 5000 剪髮器

    更強大的功率，更滿意的髮型

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鋒利的鋼質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上市場上最強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用 75 分鐘。 查看各種好處

    更強大的功率，更滿意的髮型

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鋒利的鋼質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上市場上最強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用 75 分鐘。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Hairclipper series 5000 剪髮器

    更強大的功率，更滿意的髮型

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鋒利的鋼質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上市場上最強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用 75 分鐘。 查看各種好處

    類似產品

    See all Series 剪髮器

      更強大的功率，更滿意的髮型

      • 75 分鐘儀容修飾
      • 精確度：3-41 毫米
      2 年保證、世界通用電壓、無需上油

      2 年保證、世界通用電壓、無需上油

      我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保證，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。

      高效能自動研磨鋼刀片

      高效能自動研磨鋼刀片

      電鬚刨的鋼質刀片輕輕互相刷動，當您修剪時便會自動研磨！刀片時刻保持極致銳利，有效整齊地剃剪毛髮，同時備有圓形可保護您的皮膚。

      21 種鎖定長度設定，長度範圍由 0.5 毫米至 41 毫米

      兩款可調整造型梳提供 3 至 41 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您亦可以在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。

      電量顯示燈可顯示電量狀態

      充滿電時會亮起綠燈；剩下 10 分鐘時會閃爍橙色。

      浮動梳緊貼頭部輪廓。

      剪髮器輕柔緊貼頭部曲線，讓您可快速、整齊和舒適剪髮。

      1 小時快速充電後，即可無線使用 75 分鐘。

      Philips 剪髮器備有強勁的鋰離子電池，充電 1 小時，使用時間長達 75 分鐘。快速充電 10 分鐘，修飾時間為 10 分鐘，時刻為您作好準備。

      輕鬆沖洗

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      技術規格

      • 配件

        刀片間距
        41 mm
        清潔刷子
        顯示
        充電顯示
        長度設定數量
        20
        無需保養 — 無需上油
        長度設定範圍
        3-41 mm
        精確（級別大小）
        2 毫米 mm
        自動研磨不銹鋼刀片

      • 設計

        塗裝
        金屬鍍鉻
        電池類型
        鋰離子
        使用時間
        75 分鐘
        充電時間
        1 小時

      • 方便易用

        可調校引導梳

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 設計

        舒適手柄
        側面板
        外形
        人體工學

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。