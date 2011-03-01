21 種鎖定長度設定，長度範圍由 0.5 毫米至 41 毫米

兩款可調整造型梳提供 3 至 41 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您亦可以在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。