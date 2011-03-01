此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保證，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
電鬚刨的鋼質刀片輕輕互相刷動，當您修剪時便會自動研磨！刀片時刻保持極致銳利，有效整齊地剃剪毛髮，同時備有圓形可保護您的皮膚。
兩款可調整造型梳提供 3 至 41 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您亦可以在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。
充滿電時會亮起綠燈；剩下 10 分鐘時會閃爍橙色。
剪髮器輕柔緊貼頭部曲線，讓您可快速、整齊和舒適剪髮。
Philips 剪髮器備有強勁的鋰離子電池，充電 1 小時，使用時間長達 75 分鐘。快速充電 10 分鐘，修飾時間為 10 分鐘，時刻為您作好準備。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
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