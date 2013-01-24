此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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進階鈦金屬刀片具備卓越切剃效能，持久銳利
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保證，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
只需彈開刀頭即可於水龍頭下清洗。
剪髮器輕柔緊貼頭部曲線，讓您可快速、整齊和舒適剪髮。
1 毫米平頭梳非常精確，方便塑造超短髮型。
顯示燈持續亮起表示電量充足，而閃爍橙色燈表示還有大約 10 分鐘使用時間。
兩款梳子提供從 1 毫米至 21 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您可利用梳子修剪平頭髮型，亦可在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。
Turbo按鈕提高切剃速度，修剪任何厚度的毛髮也能達至完美效果。
有線無線使用同樣靈活方便。力量強大的鋰離子電池充電 1 小時後，足以無線使用多達 1 小時。快速充電 10 分鐘即可修剪 10 分鐘，隨時準備就緒。
切剃系統
方便易用
電源系統
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