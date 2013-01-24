12 種修剪長度設定，從 0.5 毫米至 21 毫米

兩款梳子提供從 1 毫米至 21 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您可利用梳子修剪平頭髮型，亦可在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。