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Hairclipper series 7000

剪髮器

QC5380/32
1 獎項
  • 專業力量 專業力量 專業力量
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    Hairclipper series 7000 剪髮器

    QC5380/32
    1 獎項

    專業力量

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鈦質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上快速按鈕和強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用長達 75 分鐘。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Hairclipper series 7000 剪髮器

    專業力量

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鈦質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上快速按鈕和強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用長達 75 分鐘。 查看各種好處

    專業力量

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鈦質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上快速按鈕和強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用長達 75 分鐘。 查看各種好處

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    Hairclipper series 7000 剪髮器

    專業力量

    此款 Philips 剪髮器功能強勁，配備鈦質刀片，能修剪任何厚度的毛髮；加上快速按鈕和強勁的鋰電池，充電一次，電力足夠無線使用長達 75 分鐘。 查看各種好處

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      2 年保證、世界通用電壓、無需上油

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      顯示電池狀態

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      顯示燈持續亮起表示電量充足，而閃爍橙色燈表示還有大約 10 分鐘使用時間。

      12 種修剪長度設定，從 0.5 毫米至 21 毫米

      12 種修剪長度設定，從 0.5 毫米至 21 毫米

      兩款梳子提供從 1 毫米至 21 毫米的長度設定，每個長度之間的精確度為 2 毫米。您可利用梳子修剪平頭髮型，亦可在不使用梳具的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。

      Turbo 按鈕提高切剃速度

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      Turbo按鈕提高切剃速度，修剪任何厚度的毛髮也能達至完美效果。

      充電 1 小時後，電力足以無線使用多達 75 分鐘

      充電 1 小時後，電力足以無線使用多達 75 分鐘

      有線無線使用同樣靈活方便。力量強大的鋰離子電池充電 1 小時後，足以無線使用多達 1 小時。快速充電 10 分鐘即可修剪 10 分鐘，隨時準備就緒。

      技術規格

      • 切剃系統

        刀片物料
        鈦塗層不鏽鋼
        刀片間距
        41  毫米
        長度設定數量
        12
        長度設定範圍
        0.5-21  毫米
        精確（級別大小）
        為 2  毫米
        無需保養 — 無需上油

      • 方便易用

        100% 可洗
        於水龍頭下沖洗
        1 毫米平頭髮型的梳子
        顯示
        充電顯示
        專業 2D 梳子

      • 電源系統

        快速按鈕
        電池類型
        鋰離子
        充電時間
        1 小時
        使用時間
        最長 75 分鐘

      • 設計

        舒適手柄
        側面板
        外形
        人體工學

      • 配件

        清潔刷子

      • 服務

        全球 2 年保養

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