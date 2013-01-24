此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保證，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
折疊式充電座甚至可以輕鬆裝入最小的空間裡，因此您可在任何地方充電，並可在旅行時輕鬆攜帶。護套可在您旅行期間保護電鬚刨，在您不使用它時為您提供方便的存放空間。
電鬚刨的鋼質刀片輕輕互相刷動，當您修剪時便會自動研磨！刀片時刻保持極致銳利，有效整齊地剃剪毛髮，同時備有圓型刀片尖端與梳子，避免皮膚過敏。
只需簡易拆下附件，即可在水龍頭下徹底沖洗。
修鬚梳放置於標準修鬚刀頭上，可設定 9 種不同長度 — 您可以將鬍鬚保持為您喜歡的長度。
使用標準修鬚刀頭修整鬍子，在鬍鬚邊緣塑造整齊的線條。您還可以使用它呈現三日鬍鬚效果，無需梳子。
修髮梳放置於超寬髮剪上，可設定 9 種不同長度，助您保持整齊時尚的髮型。
修整鬍鬚邊緣後使用迷你剃鬚刀頭，呈現貼服、潔淨、造型完美的效果。
使用鼻毛修剪器，輕鬆剃除多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。
使用精確修髮器，塑造幼線及細節，令造型極具風格。
電池充電 10 小時，使用時間長達 35 分鐘。快速充電 10 分鐘，修飾時間為 10 分鐘，時刻為您作好準備。
方便易用
電源系統
配件
塑造心儀外表
附件
保養