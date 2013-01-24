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Multigroom series 3000

酷男造型套裝

QG3250/32
1 獎項
  • 完美的男士造型 完美的男士造型 完美的男士造型
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    Multigroom series 3000 酷男造型套裝

    QG3250/32
    1 獎項

    完美的男士造型

    Philips Multigroom 電鬚刨呈獻更加精確的親膚修剪器，塑造完美的男士造型。專為創出任何心儀的風格而設計，非常精確，實現完美造型，令您充滿自信。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00
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      完美的男士造型

      更加精確的親膚修剪器

      • 35 分鐘造型整理
      • 適用於修鬚和修髮
      2 年保證、世界通用電壓、無需上油

      2 年保證、世界通用電壓、無需上油

      我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保證，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。

      充電座和護套：隨時充電，隨時使用

      充電座和護套：隨時充電，隨時使用

      折疊式充電座甚至可以輕鬆裝入最小的空間裡，因此您可在任何地方充電，並可在旅行時輕鬆攜帶。護套可在您旅行期間保護電鬚刨，在您不使用它時為您提供方便的存放空間。

      親膚、高效能修剪器刀片

      親膚、高效能修剪器刀片

      電鬚刨的鋼質刀片輕輕互相刷動，當您修剪時便會自動研磨！刀片時刻保持極致銳利，有效整齊地剃剪毛髮，同時備有圓型刀片尖端與梳子，避免皮膚過敏。

      刀頭可直接用水清洗

      刀頭可直接用水清洗

      只需簡易拆下附件，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      修鬚梳備有 9 種長度

      修鬚梳放置於標準修鬚刀頭上，可設定 9 種不同長度 — 您可以將鬍鬚保持為您喜歡的長度。

      標準修鬚刀頭，專為頸部線條、鬢角與下巴而設。

      使用標準修鬚刀頭修整鬍子，在鬍鬚邊緣塑造整齊的線條。您還可以使用它呈現三日鬍鬚效果，無需梳子。

      修髮梳備有 9 種長度

      修髮梳放置於超寬髮剪上，可設定 9 種不同長度，助您保持整齊時尚的髮型。

      迷你剃鬚刀頭，修整鬍鬚邊緣帶來貼服效果

      修整鬍鬚邊緣後使用迷你剃鬚刀頭，呈現貼服、潔淨、造型完美的效果。

      精確鼻毛修剪器可修剪耳毛、鼻毛和眉毛

      使用鼻毛修剪器，輕鬆剃除多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。

      精確修髮器，使細節更細膩，塑造完美造型

      使用精確修髮器，塑造幼線及細節，令造型極具風格。

      10 小時充電，足以無線使用 35 分鐘。

      電池充電 10 小時，使用時間長達 35 分鐘。快速充電 10 分鐘，修飾時間為 10 分鐘，時刻為您作好準備。

      技術規格

      • 方便易用

        乾濕兩用
        可清洗配件

      • 電源系統

        電池類型
        NiMH
        充電時間
        10 小時
        使用時間
        35 分鐘
        用法
        僅限無線
        全球電壓
        100-240 V

      • 配件

        充電座
        收藏袋

      • 塑造心儀外表

        造型工具
        • 9 個位置的剪髮器
        • 鬍鬚修鬚梳
        長度設定數量
        9 種安全長度設定

      • 附件

        全尺寸修鬚器刀片
        32  毫米
        迷你電鬚刨
        精確面部修毛器
        21  毫米
        耳、鼻、眉毛修剪器

      • 保養

        保證
        全球 2 年保養
        潤滑油
        刀片無需加油

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