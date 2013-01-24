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Multigroom series 5000

8 合 1 全身毛髮修剪器

QG3362/23
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器 多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器 多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器
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    Multigroom series 5000 8 合 1 全身毛髮修剪器

    QG3362/23
    為本產品尋找支援

    多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器

    利用此防水多功能修剪器，可輕鬆修飾鬍鬚、頭髮及體毛。附有 8 款不同配件，讓您可為全身不同部位造型，Turbo 加速按鈕助您柔和而整齊地修剪粗厚的毛髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00
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      多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器

      8 合 1 防水修剪器，提供多種功能

      • 4 件附件和 4 把梳子
      • 無線、可全面水洗
      • 高效能刀片
      • 50 分鐘無線使用/1 小時充電
      緊貼修剪面部、頸部及鬢角毛髮，塑造出理想造型

      緊貼修剪面部、頸部及鬢角毛髮，塑造出理想造型

      使用全尺寸金屬毛髮修剪器，無須使用梳子都可完成造型，讓鬍子邊緣保持整齊及俐落的線條。

      18 段修剪長度調校（1-18 毫米），令鬍鬚﹑鬚根長度均勻一致

      18 段修剪長度調校（1-18 毫米），令鬍鬚﹑鬚根長度均勻一致

      先調校並鎖定修剪長度，以修剪鬍鬚至特定長度和打造理想造型。修剪梳提供從1 毫米至 18 毫米 18 段修剪長度調校，每段之間相距 1 毫米。

      輕易打造線條俐落的鬍鬚或羊咩鬚造型

      輕易打造線條俐落的鬍鬚或羊咩鬚造型

      創造精細線條、輪廓和細節，完美定義或改變您的風格。

      精確修剪面頰及下巴的微細部位

      精確修剪面頰及下巴的微細部位

      精確修剪面頰及下巴的微細部位，剃走多餘的毛髮，帶來整潔的效果。

      修整眉毛及鬢角至一致的長度

      修整眉毛及鬢角至一致的長度

      精確地梳理和修剪眉毛及鬢角，帶來完美造型。

      柔和地剃除多餘的鼻毛和耳毛

      柔和地剃除多餘的鼻毛和耳毛

      輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。

      18 段修剪長度調校 （3-20 毫米），令修剪的頭髮長度均勻一致

      18 段修剪長度調校 （3-20 毫米），令修剪的頭髮長度均勻一致

      修剪頭髮至不同長度，讓您的髮型保持型格，甚至可以自行打造新造型。修髮梳提供從 3 毫米至 20 毫米 18 段修剪長度調校，每段之間相距 1 毫米。

      10 段修剪長度調校 （3-12 毫米），帶來舒適的體毛修剪體驗

      10 段修剪長度調校 （3-12 毫米），帶來舒適的體毛修剪體驗

      修剪體毛至理想的長度。體毛修剪梳提供 10 段修剪長度調校，為胸部、腋下及腹股溝的部位帶來舒適的剃毛體驗。

      親膚、高效能刀片帶來舒適的修剪體驗

      親膚、高效能刀片帶來舒適的修剪體驗

      您可享受高效能和柔和的毛髮修剪體驗。刀片可以自行研磨，由精細研磨的鉻鋼製成，圓滑的尖端和修剪梳確保修剪過程順滑，與皮膚接觸時可保護肌膚。

      1 小時充電，即可無線使用 50 分鐘

      1 小時充電，即可無線使用 50 分鐘

      先進的充電系統提供兩個方便的充電選擇：充電一小時，可無線使用長達 50 分鐘，或快速充電 5 分鐘，可完成一次完整剃鬚體驗。

      更快的切剃速度，有效處理較厚的毛髮

      更快的切剃速度，有效處理較厚的毛髮

      可有效處理較厚的毛髮。Turbo 加速按鈕的強勁效能可助您切剃最長和最密集的毛髮區域。

      可將修剪器放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨

      可將修剪器放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨

      每次使用後只需用水沖洗刀片和修剪梳，即可保持修剪器效能持久。

      修剪器及配件方便儲存，便於攜帶

      修剪器及配件方便儲存，便於攜帶

      收藏袋可妥當存放和保護您的多功能修剪器，方便您攜帶到任何地方使用。

      技術規格

      • 塑造心儀外表

        附件/梳子數目
        4 件附件和 4 把梳子
        造型工具
        • 全尺寸金屬毛髮修剪器
        • 精細修鬚器
        • 精準電鬚刨
        • 旋轉時鼻毛修剪器
        • 18 段修剪長度調校的修剪梳
        • 精準眉毛修剪梳
        • 18 段設定的修髮梳
        • 10 段修剪長度調校的體毛修剪梳
        長度設定數量
        18 種長度設定
        身體造型護理/剪髮器/面部護理
        • 短髭
        • 長鬍子
        • 短鬍子
        • 鬚根造型
        • 鮮明線條
        • 細緻造型
        • 羊咩鬚

      • 修剪效能

        高效能刀片
        柔和修剪
        Turbo 加速按鈕
        提升修剪效能

      • 配件

        收藏袋
        包裝潤滑油

      • 方便易用

        乾濕兩用
        可沖洗機身
        顯示
        • 滿電顯示
        • 充電顯示
        • 低電量顯示

      • 設計

        顏色
        黑色光亮裝飾面板
        手柄
        舒適手柄

      • 電源

        電池類型
        Ni-MH
        操作時間
        50 分鐘
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 服務

        2 年保養

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      前往客戶服務

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