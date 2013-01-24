多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器
利用此防水多功能修剪器，可輕鬆修飾鬍鬚、頭髮及體毛。附有 8 款不同配件，讓您可為全身不同部位造型，Turbo 加速按鈕助您柔和而整齊地修剪粗厚的毛髮。 查看各種好處
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多功能鬍鬚﹑頭髮及體毛修剪器
利用此防水多功能修剪器，可輕鬆修飾鬍鬚、頭髮及體毛。附有 8 款不同配件，讓您可為全身不同部位造型，Turbo 加速按鈕助您柔和而整齊地修剪粗厚的毛髮。 查看各種好處
使用全尺寸金屬毛髮修剪器，無須使用梳子都可完成造型，讓鬍子邊緣保持整齊及俐落的線條。
先調校並鎖定修剪長度，以修剪鬍鬚至特定長度和打造理想造型。修剪梳提供從1 毫米至 18 毫米 18 段修剪長度調校，每段之間相距 1 毫米。
創造精細線條、輪廓和細節，完美定義或改變您的風格。
精確修剪面頰及下巴的微細部位，剃走多餘的毛髮，帶來整潔的效果。
精確地梳理和修剪眉毛及鬢角，帶來完美造型。
輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。
修剪頭髮至不同長度，讓您的髮型保持型格，甚至可以自行打造新造型。修髮梳提供從 3 毫米至 20 毫米 18 段修剪長度調校，每段之間相距 1 毫米。
修剪體毛至理想的長度。體毛修剪梳提供 10 段修剪長度調校，為胸部、腋下及腹股溝的部位帶來舒適的剃毛體驗。
您可享受高效能和柔和的毛髮修剪體驗。刀片可以自行研磨，由精細研磨的鉻鋼製成，圓滑的尖端和修剪梳確保修剪過程順滑，與皮膚接觸時可保護肌膚。
先進的充電系統提供兩個方便的充電選擇：充電一小時，可無線使用長達 50 分鐘，或快速充電 5 分鐘，可完成一次完整剃鬚體驗。
可有效處理較厚的毛髮。Turbo 加速按鈕的強勁效能可助您切剃最長和最密集的毛髮區域。
每次使用後只需用水沖洗刀片和修剪梳，即可保持修剪器效能持久。
收藏袋可妥當存放和保護您的多功能修剪器，方便您攜帶到任何地方使用。
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