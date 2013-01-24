來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。
來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。
此產品已不再銷售。
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來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。
由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。
三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
榮獲專利的管狀修髮器技術具備高精密性及高機動性，十分適合貼面修整鬍髭和鬢角。
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
剃鬚效能
方便易用
配件