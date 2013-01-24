主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

arcitec

電鬚刨

RQ1050
1 獎項
  • 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
    -{discount-value}

    arcitec 電鬚刨

    RQ1050
    1 獎項

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    arcitec 電鬚刨

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    arcitec 電鬚刨

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。

    類似產品

    See all series-shavers

      來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

      徹底剃鬚，即使是頸部毛髮也剃得一乾二淨。

      Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

      Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

      由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。

      三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

      三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

      三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。

      雙層刀片技術

      雙層刀片技術

      電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

      精確切剃系統

      精確切剃系統

      電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

      精密管狀修髮器

      精密管狀修髮器

      榮獲專利的管狀修髮器技術具備高精密性及高機動性，十分適合貼面修整鬍髭和鬢角。

      水洗式電鬚刨

      水洗式電鬚刨

      電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 三環剃鬚刀頭
        • 精確切剃系統
        • 雙層刀片技術
        浮動修剪
        • 超智能貼面系統
        • 旋轉刮鬍裝置
        造型
        親膚精確修髮器

      • 方便易用

        顯示
        • 滿電顯示
        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行開/關鎖
        充電
        • 可重複充電
        • 快速充電
        充電
        1 小時
        剃鬚時間
        21 天
        清潔
        • 水洗式
        • 清潔提示

      • 配件

        直立
        Power pod 充電收納盒
        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記