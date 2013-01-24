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Shaver series 7000 SensoTouch

乾濕兩用電鬚刨

RQ1150/16
1 獎項
  • 柔軟觸感、嫰滑肌膚 柔軟觸感、嫰滑肌膚 柔軟觸感、嫰滑肌膚
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

    RQ1150/16
    1 獎項

    柔軟觸感、嫰滑肌膚

    Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,498.00
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    Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處

    柔軟觸感、嫰滑肌膚

    Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      柔軟觸感、嫰滑肌膚

      • DualPrecision & GyroFlex2D
      • 45 分鐘無線使用/1 小時充電
      • 精確面部修毛器
      切剃刀網與刀孔捕捉最短的毛髮

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      DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

      至尊雙層刀片可提起並深層剃去鬍鬚

      至尊雙層刀片可提起並深層剃去鬍鬚

      Philips 電鬚刨至尊雙層刀片技術，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚 。

      雙向活動刀頭可順應面部曲線輕鬆調節

      雙向活動刀頭可順應面部曲線輕鬆調節

      電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。

      Aquatec seal 乾濕剃鬚科技可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

      Aquatec seal 乾濕剃鬚科技可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

      電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。

      刀頭可直接用水清洗

      刀頭可直接用水清洗

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

      光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

      電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。

      完美的短髭與鬢角修剪效果

      完美的短髭與鬢角修剪效果

      使用 SmartClick 親膚精確修毛器塑造完美造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

      所有鬚刨隨附 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，兩年後才需更換。

      充電 1 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘

      每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘。充電 3 分鐘，可擁有足夠剃鬚一次的電源。

      2 級電池顯示連旅行鎖

      多重 LED 顯示於電池電量不足、需要新刀頭及於開啟旅行鎖的時候顯示。旅行鎖預防產品不慎開啟。按任何按鈕 3 秒即可啟動旅行鎖，這樣產品便不會意外開啟。開啟旅行鎖時會顯示紅色鎖定符號。

      充電座保持鬚刨充滿電力，隨時準備就緒

      摺合式充電座經過特別設計，輕鬆裝入最小的空間裡，外出時可隨身攜帶，在任何地方充電同樣方便。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        緊貼輪廓
        GyroFlex 2D 緊貼輪廓
        剃鬚系統
        • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
        • 雙層刀片技術
        肌膚舒適
        SkinGlide 防敏感貼面刀頭
        造型
        精確面部修毛器

      • 方便易用

        充電
        • 1 小時
        • 可重複充電
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
        剃鬚時間
        最長 45 分鐘
        顯示
        • 2 級電池顯示
        • 滿電顯示
        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        • 快速充電指示燈
        清潔
        水洗式

      • 設計

        塗裝
        磨砂鉻合金裝飾環

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        自動電壓
        100-240 V

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每兩年用 RQ11 更換

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 充電座
      • 清潔刷子
      • 電源線
      • 保護蓋

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