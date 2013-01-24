格內其他項目
- 充電座
- 清潔刷子
- 電源線
- 保護蓋
柔軟觸感、嫰滑肌膚
Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
柔軟觸感、嫰滑肌膚
Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處
柔軟觸感、嫰滑肌膚
Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處
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柔軟觸感、嫰滑肌膚
Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。 查看各種好處
DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。
Philips 電鬚刨至尊雙層刀片技術，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚 。
電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。
電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
使用 SmartClick 親膚精確修毛器塑造完美造型。是塑造鬍子和修剪鬢角的完美之選。
所有鬚刨隨附 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，兩年後才需更換。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 45 分鐘。充電 3 分鐘，可擁有足夠剃鬚一次的電源。
多重 LED 顯示於電池電量不足、需要新刀頭及於開啟旅行鎖的時候顯示。旅行鎖預防產品不慎開啟。按任何按鈕 3 秒即可啟動旅行鎖，這樣產品便不會意外開啟。開啟旅行鎖時會顯示紅色鎖定符號。
摺合式充電座經過特別設計，輕鬆裝入最小的空間裡，外出時可隨身攜帶，在任何地方充電同樣方便。
剃鬚效能
方便易用
設計
配件
電源
服務