格內其他項目
- 充電座
- 清潔刷子
- 電源線
- 保護蓋
- 豪華收藏袋
GyroFlex 3D 系統帶來
SensoTouch 3D RQ1250 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 刀頭只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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GyroFlex 3D 系統帶來
SensoTouch 3D RQ1250 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 刀頭只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處
電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。
達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。
Philips 電鬚刨至尊雙層刀片技術，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚 。
電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
舒適易控電鬚刨手柄具有防滑塗層，人體工學設計，確保準確的控制及更精確的剃鬚體驗。
獨特的親膚精確修髮器系統可避免不必要的肌膚接觸。簡單易用，達至完美的鬍子與鬢角修剪效果。
剃鬚效能
方便易用
設計
配件
電源
服務