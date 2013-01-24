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Shaver series 9000 SensoTouch

乾濕兩用電鬚刨

RQ1290/23
2 獎項
  • GyroFlex 3D 系統帶來 GyroFlex 3D 系統帶來 GyroFlex 3D 系統帶來
    -{discount-value}

    Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

    RQ1290/23
    2 獎項

    GyroFlex 3D 系統帶來

    Philips SensoTouch 3D RQ1290 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 刀頭只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,888.00
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    GyroFlex 3D 系統帶來

    Philips SensoTouch 3D RQ1290 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 刀頭只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處

    GyroFlex 3D 系統帶來

    Philips SensoTouch 3D RQ1290 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 刀頭只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處

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      GyroFlex 3D 系統帶來

      配備GyroFlex 3D迴旋浮動系統

      • UltraTrack & GyroFlex 3D
      • 60 分鐘無線使用 / 1 小時充電
      • 精確面部修毛器
      • Jet Clean 自動清洗系統
      Philips GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓

      Philips GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓

      電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。

      UltraTrack 超精確切剃系統只須來回幾次便可去除每根鬍鬚

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      達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。

      電鬚刨配備至尊雙層刀片技術

      電鬚刨配備至尊雙層刀片技術

      Philips 電鬚刨至尊雙層刀片技術，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚 。

      Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

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      電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。

      光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

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      電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。

      舒適易控手柄，人體工學設計，可提供準確的控制

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      舒適易控電鬚刨手柄具有防滑塗層，人體工學設計，確保準確的控制及更精確的剃鬚體驗。

      升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統，清洗、潤滑並對電鬚刨進行充電

      升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統，清洗、潤滑並對電鬚刨進行充電

      升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統可於每次使用後清洗、潤滑刀頭，並對電鬚刨進行充電。更配備 3 種清洗設定：適合一般使用的自動設定、可節省 40% 用電量的環保設定、及深層清洗設定。

      親膚精確修髮器

      親膚精確修髮器

      獨特的親膚精確修髮器系統可避免不必要的肌膚接觸。簡單易用，達至完美的鬍子與鬢角修剪效果。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        浮動修剪
        GyroFlex 3D 迴旋浮動系統
        剃鬚系統
        • UltraTrack 超精確切剃系統刀頭
        • Speed XL 三環剃鬚刀頭
        • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
        • 專利至尊雙層刀片
        造型
        親膚精確修髮器
        SkinComfort
        SkinGlide 防敏感貼面刀頭

      • 方便易用

        充電
        • 1 小時
        • 可重複充電
        • 無線
        • 快速充電
        剃鬚時間
        長達 20 天
        顯示
        • 觸控屏幕
        • 全數字電量顯示
        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        • 清潔提示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        乾濕兩用
        • 乾濕兩用
        • Jet Clean
        清潔
        水洗式
        Jet Clean+
        • 3 種清潔設定
        • 自動
        • 清潔、潤滑和充電
        • 高強度
        • 低電量

      • 設計

        手柄
        • 纖巧把手
        • 舒適手柄
        • 防滑手柄
        塗裝
        • 全金屬框架
        • LED 顯示
        顏色
        黑色

      • 配件

        直立
        充電座
        豪華收藏袋
        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋
        Jet Clean+
        • 3 種清潔設定
        • 自動
        • 高強度
        • 低電量

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        60  分鐘
        自動電壓
        100-240  伏
        備用電量
        0.15  瓦
        最大功率
        5.4  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每兩年用 RQ12 更換

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • Jet Clean+
      • 充電座
      • 清潔刷子
      • 電源線
      • 保護蓋
      • 清潔液
      • 豪華收藏袋

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