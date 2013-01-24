每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
RQ12 替換剃鬚刀頭組件適用於 SensoTouch 3D (RQ12xx) 及 Arcitec (RQ10xx) 電鬚刨。
V 形精確切剃刀片準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。
8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
使用接上和除下開關系統可輕鬆替換剃鬚刀頭組件。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示，會在需要更換剃鬚刀頭時通知您。完成更換後，您可長按開/關按鈕 5 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能
剃鬚刀頭
配件