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Shaver series 9000 SensoTouch

剃鬚刀頭組件

RQ12/61
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  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver series 9000 SensoTouch 剃鬚刀頭組件

    RQ12/61
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    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的剃刀為您剃掉的面部毛髮多達 9 百萬條。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨重新恢復百分百的效能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$640.00
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    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

      • 已停產
      • 請購買 SH70 代替
      為 SensoTouch 3D 電鬍刨而設的替換剃鬚刀頭組件

      為 SensoTouch 3D 電鬍刨而設的替換剃鬚刀頭組件

      RQ12 替換剃鬚刀頭組件適用於 SensoTouch 3D (RQ12xx) 及 Arcitec (RQ10xx) 電鬚刨。

      V 形精確切剃刀片巧妙地引導鬍鬚，達至更貼面的剃鬚效果

      V 形精確切剃刀片巧妙地引導鬍鬚，達至更貼面的剃鬚效果

      V 形精確切剃刀片準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。

      8 向靈活轉動，達至最佳的剃鬚效果

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      8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。

      舒適地將毛髮提起並剃除

      舒適地將毛髮提起並剃除

      至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

      更換剃鬚刀頭更方便

      更換剃鬚刀頭更方便

      使用接上和除下開關系統可輕鬆替換剃鬚刀頭組件。

      更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

      更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

      最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示，會在需要更換剃鬚刀頭時通知您。完成更換後，您可長按開/關按鈕 5 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

      技術規格

      • 剃鬚刀頭

        適用產品類型
        • Arcitec (RQ10xx)
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)

      • 配件

        已隨附於包裝內
        • 固定環置座
        • 保護蓋

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