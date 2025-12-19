我們的專利獨特雙層刀片配合旋提科技系統可輕柔地從根部提起毛髮再進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。高效精準，貼臉效果提升 17% 以上*。
配合自然毛髮生長而設計，每分鐘高達 4,000,000 次切剃動作*，讓您無論何時何地，都能享受潔淨剃鬚體驗。雙重精鋼切剃刀片能以 2m/s 的速度**捕獲所有向不同方向生長的毛髮。
體驗 PowerPulse 摩打的強大動能——每分鐘高達 4,000,000 次切剃，即使濃密鬍鬚亦能一次剃淨，帶來順滑貼臉的剃鬚感受。
4 向浮動貼臉刀頭專為減少肌膚刺激而設，可完美貼合臉部，即使是難以剃淨的位置亦能輕鬆處理。能有效捕捉鬍鬚、避免過度施壓，實現舒適而精準的剃鬚體驗。
透過高級輕巧的設計，輕鬆體驗何謂優雅自如。直覺式滑動按鈕操作更流暢，精緻的光環指示燈提升可視度，提供更清晰的控制體驗。
充電一次即可享受長達 2 個月的無間斷剃鬚體驗，強大的鋰離子電池為您帶來持久動力。完全充電僅需 1 小時，即可提供 60 分鐘續航時間，而快速充電 3 分鐘即可完成一次完整剃鬚****。同時支援獨特無線充電功能，為您帶來終極便利體驗。
耐腐蝕刀片專為受損年輕肌膚而設，可降低因刀片雜質而引起的肌膚刺激。防腐蝕精鋼材質確保刀片不生鏽，並具備自動研磨功能，壽命長達 24 個月***。
使用 2 合 1 男士美容套裝，在出行期間隨時修飾毛髮。透過鼻毛修剪配件體驗您的多功能電鬚刨。隨轉換即用的配件可剃除多餘的耳鼻毛。
電鬚刨經嚴格測試，確保能滿足每個人的獨特需求，提供一致且耐用的性能。我們的精準耐用自動研磨刀片，讓您每天都能享受煥然一新的剃鬚體驗。
使用方便的旅行收納盒確保穩妥收納您的儀容修飾所需物品。收納盒設計時尚兼具有收藏用途。
使用乾濕兩用功能，根據個人需要調整日常剃鬚程序。無論您喜歡舒適的乾剃抑或清爽的啫喱或剃鬚膏濕剃，電鬚刨都能滿足您的需求。具備 IPX7 防水功能，可在流水下輕鬆清洗。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
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