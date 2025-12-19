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  • 完美握感，0.00 毫米貼臉剃鬚效果 完美握感，0.00 毫米貼臉剃鬚效果 完美握感，0.00 毫米貼臉剃鬚效果

    Shaver 700 Series 便攜式電鬚刨

    RQ901/06

    完美握感，0.00 毫米貼臉剃鬚效果

    ⾶利浦便攜式電鬚刨RQ901/06結合時尚功能與優異刮鬍效能，提供高達0.00毫米的貼膚淨剃效果。其頂級輕巧設計符合⼈體⼯學，完美服貼，任何場合皆適⽤。

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    Shaver 700 Series 便攜式電鬚刨

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    完美握感，0.00 毫米貼臉剃鬚效果

    即使外出亦能使用

    • Lift & Cut 旋提科技系統
    • 雙重精鋼切剃刀片
    • 4向浮動貼面刀頭
    • 鼻毛修剪器
    貼根淨剃，持久清爽

    貼根淨剃，持久清爽

    我們的專利獨特雙層刀片配合旋提科技系統可輕柔地從根部提起毛髮再進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。高效精準，貼臉效果提升 17% 以上*。

    先進精確，達至貼臉剃鬚效果

    先進精確，達至貼臉剃鬚效果

    配合自然毛髮生長而設計，每分鐘高達 4,000,000 次切剃動作*，讓您無論何時何地，都能享受潔淨剃鬚體驗。雙重精鋼切剃刀片能以 2m/s 的速度**捕獲所有向不同方向生長的毛髮。

    強大而安靜

    強大而安靜

    體驗 PowerPulse 摩打的強大動能——每分鐘高達 4,000,000 次切剃，即使濃密鬍鬚亦能一次剃淨，帶來順滑貼臉的剃鬚感受。

    4 向浮動貼臉刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    4 向浮動貼臉刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    4 向浮動貼臉刀頭專為減少肌膚刺激而設，可完美貼合臉部，即使是難以剃淨的位置亦能輕鬆處理。能有效捕捉鬍鬚、避免過度施壓，實現舒適而精準的剃鬚體驗。

    輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

    輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

    透過高級輕巧的設計，輕鬆體驗何謂優雅自如。直覺式滑動按鈕操作更流暢，精緻的光環指示燈提升可視度，提供更清晰的控制體驗。

    強勁電池，2 個月續航，便利 Qi 無線充電

    強勁電池，2 個月續航，便利 Qi 無線充電

    充電一次即可享受長達 2 個月的無間斷剃鬚體驗，強大的鋰離子電池為您帶來持久動力。完全充電僅需 1 小時，即可提供 60 分鐘續航時間，而快速充電 3 分鐘即可完成一次完整剃鬚****。同時支援獨特無線充電功能，為您帶來終極便利體驗。

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    耐腐蝕刀片專為受損年輕肌膚而設，可降低因刀片雜質而引起的肌膚刺激。防腐蝕精鋼材質確保刀片不生鏽，並具備自動研磨功能，壽命長達 24 個月***。

    鼻毛修剪配件可剃除多餘的耳鼻毛

    使用 2 合 1 男士美容套裝，在出行期間隨時修飾毛髮。透過鼻毛修剪配件體驗您的多功能電鬚刨。隨轉換即用的配件可剃除多餘的耳鼻毛。

    歷久彌新，銳利如初，無懼嚴苛考驗

    電鬚刨經嚴格測試，確保能滿足每個人的獨特需求，提供一致且耐用的性能。我們的精準耐用自動研磨刀片，讓您每天都能享受煥然一新的剃鬚體驗。

    旅行收納盒可儲存並保護電鬚刨

    使用方便的旅行收納盒確保穩妥收納您的儀容修飾所需物品。收納盒設計時尚兼具有收藏用途。

    方便的乾剃或清爽的濕剃

    使用乾濕兩用功能，根據個人需要調整日常剃鬚程序。無論您喜歡舒適的乾剃抑或清爽的啫喱或剃鬚膏濕剃，電鬚刨都能滿足您的需求。具備 IPX7 防水功能，可在流水下輕鬆清洗。

    環保設計

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    技術規格

    • 配件

      附件
      鼻毛修剪器
      旅行及收納
      旅行收納盒

    • 電源

      自動電壓
      5 V
      電池類型
      鋰離子
      充電
      1 小時完成充電
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      顏色
      Taubenblau
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      保用
      2 年
      替換刀頭
      每兩年用 SH91 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      Dual SteelPrecision 刀片
      浮動修剪
      4 向浮動貼面刀頭

    • 方便易用

      顯示
      發光環
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      可水洗機身
      開/關方法
      滑動

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    • * 根據 Philips 合作實驗室對切剃速度的測試計算結果
    • ** 數據來自 Philips 合作實驗室
    • *** 資料來源：Philips 合作實驗室，實際時間依個人情況而異

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