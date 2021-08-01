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  • 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗 不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    Shaver series 1000 電鬚刨

    S1103/02

    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$218.00

    Shaver series 1000 電鬚刨

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    不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗

    提升皮膚保護效果

    • PowerCut 強效切剃刀片
    • ContourFlex 剃鬚刀頭組件
    • 進口優質鋼材
    • 乾濕兩用
    浮動式剃鬚刀頭能順應面部和頸部曲線作出調節

    浮動式剃鬚刀頭能順應面部和頸部曲線作出調節

    電鬚刨的刀頭能向各個方向浮動，即使難剃部位亦能應付自如。

    保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚

    旋轉刀片和臉部之間的保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚。

    27 片自動磨利刀片，保持鋒利的同時避免刺激

    刀片緊貼刀頭不斷旋轉，保持鋒利的同時避免刺激您的皮膚。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

    充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間

    充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間。這款電鬚刨只限無線操作使用。

    專為舒適使用而設計

    符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。

    具備防水功能，容易清潔

    清潔電鬚刨輕鬆容易。IPX7 等級代表電鬚刨可以安全地浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

    技術規格

    • 電源

      充電
      8 小時完成充電
      操作時間
      30 分鐘/剃鬚 9 次

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      兩年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • PowerCut 強效切剃刀片系統
      • 進口優質鋼材
      浮動修剪
      ContourFlex 剃鬚刀頭組件

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      操作
      只限無線使用

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • 清潔刷子
    Badge-D2C

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