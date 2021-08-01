Shaver series 1000 電鬚刨
不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$218.00
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不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
提升皮膚保護效果
- PowerCut 強效切剃刀片
- ContourFlex 剃鬚刀頭組件
- 進口優質鋼材
- 乾濕兩用
浮動式剃鬚刀頭能順應面部和頸部曲線作出調節
電鬚刨的刀頭能向各個方向浮動，即使難剃部位亦能應付自如。
保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚
旋轉刀片和臉部之間的保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚。
27 片自動磨利刀片，保持鋒利的同時避免刺激
刀片緊貼刀頭不斷旋轉，保持鋒利的同時避免刺激您的皮膚。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間
充電 8 小時即可享有長達 30 分鐘的無線剃鬚時間。這款電鬚刨只限無線操作使用。
專為舒適使用而設計
符合人體工學的設計令使用更舒適，讓您能穩妥掌握 Philips 電鬚刨。
具備防水功能，容易清潔
清潔電鬚刨輕鬆容易。IPX7 等級代表電鬚刨可以安全地浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
技術規格
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電源
- 充電
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8 小時完成充電
- 操作時間
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30 分鐘/剃鬚 9 次
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
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服務
- 兩年保養
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是
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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- 浮動修剪
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ContourFlex 剃鬚刀頭組件
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方便易用
- 清潔
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可水洗機身
- 操作
-
只限無線使用
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