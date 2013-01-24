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Shaver series 3000

乾剃電鬚刨

S3120/06
為本產品尋找支援
  • 方便使用，輕鬆剃鬚 方便使用，輕鬆剃鬚 方便使用，輕鬆剃鬚
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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    S3120/06
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    方便使用，輕鬆剃鬚

    Shaver Series 3000 系列電鬚刨讓您無須花費更多，便可享受更方便快捷的剃鬚體驗。4 向貼面刀頭，配合 ComfortCut 舒適切剃技術，帶來舒適順滑效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00
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      • 4 向貼面刀頭
      圓形刀網邊可緊貼您的肌膚順滑移動，更呵護皮膚

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      體驗舒適乾剃。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。

      刀頭可於 4 個方向靈活移動，剃鬚時能夠緊貼輪廓

      刀頭可於 4 個方向靈活移動，剃鬚時能夠緊貼輪廓

      Flex 靈活刀頭可向 4 個方向獨立移動，緊貼臉部線條，即使是頸項和下顎位置的鬍鬚亦能輕鬆剃除。

      長年保持一致的最高效能

      長年保持一致的最高效能

      我們強勁高效的鋰離子電池即使使用多年仍然能夠保持良好性能，每次充電後都可以更長時間剃鬚。

      充電 8 小時，即可無線剃鬚 45 分鐘

      充電 8 小時，即可無線剃鬚 45 分鐘

      充電 8 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘以上，約剃鬚 15 次，您也可選擇插上電源使用。

      彈出式設計，方便清洗

      彈出式設計，方便清洗

      只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      可有線和無線使用

      可有線和無線使用

      此電鬚刨可有線或無線使用，可連線在充電時剃鬚，或在充電後無線剃鬚。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        浮動修剪
        4 向貼面刀頭
        剃鬚系統
        ComfortCut 舒適切剃刀頭

      • 配件

        保養
        保護蓋

      • 方便易用

        清潔
        可沖洗機身
        顯示
        • 電量不足指示燈
        • 更換剃鬚刀頭提示
        操作
        有線和無線使用

      • 設計

        把手
        人體工學設計手柄，操作舒適
        顏色
        Santorini 精銳純黑

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        45 分鐘 / 剃鬚 15 次
        充電
        8 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        9  瓦
        備用電量
        0.1  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30

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