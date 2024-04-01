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    Shaver 3000 Series 乾濕兩用電鬚刨

    S3244/12

    舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用

    Philips 3000 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用。5 向動態貼面刀頭、27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片及乾濕兩用效能，確保每次都能帶來出色可靠的剃鬚效果。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$738.00

    Shaver 3000 Series 乾濕兩用電鬚刨

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    舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用

    採用 SkinProtect 技術

    • 5 向動態貼面刀頭
    • PowerCut 強效切剃刀片
    • 防銹剃鬚系統
    • 乾剃或濕剃
    5 向動態貼面刀頭緊貼每個角度和輪廓

    5 向動態貼面刀頭緊貼每個角度和輪廓

    刀頭可以在 5 個方向活動及浮動，順著面部輪廓進行貼面剃鬚，帶來舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用。

    PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

    PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

    27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。

    不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

    不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

    您可隨意選用方便的乾剃，或在淋浴時配搭您最愛的剃鬚泡沫或啫喱進行濕剃。

    適合剃頭髮

    適合剃頭髮

    這款電鬚刨為多功能解決方案而設計，讓您可以同時用來剃除面部毛髮和頭髮

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

    只需 1 小時，持久耐用的鋰電池即可充滿電，約可剃鬚 20 次。趕時間？5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    呵護肌膚的防銹剃鬚系統

    我們的剃鬚刀片採用手術級低致敏性不銹鋼製成，可防銹和防止沾染雜質，進而保護您的肌膚。

    彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

    彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

    使用彈出式修毛器修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    防滑手柄令剃鬚更穩妥

    穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。

    3 級電量指示燈在需要充電時一目了然

    3 級電量指示燈在需要充電時一目了然

    告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。

    旅行收納袋方便在家中或出門在外時存放

    旅行收納袋方便在家中或出門在外時存放

    便攜旅行收納袋方便您安全整齊地存放產品。無論在家或出門在外，您都可以隨身攜帶。

    技術規格

    • 配件

      保養
      保護蓋
      收納袋
      旅行收納袋
      包括彈出式修毛器

    • 電源

      電池類別
      鋰離子電池
      操作時間
      60 分鐘 / 剃鬚 20 次
      快速充電
      是，5 分鐘
      充電時間
      1 小時完成充電

    • 設計

      手柄
      防滑橡膠手柄
      顏色
      太空灰

    • 服務

      兩年保養
      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • PowerCut 強效切剃刀片系統
      • 27 片自動研磨刀片
      • 每分鐘 55,000 次切剃
      浮動修剪
      5 向動態貼面刀頭

    • 方便易用

      顯示
      3 級電量指示燈
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      乾濕兩用
      乾剃或濕剃
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
      操作
      只限無線使用
      防水設計
      • 防水 IPX7
      • 可沐浴時使用

    • SkinProtect 技術

      保護肌膚
      防銹剃鬚系統

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