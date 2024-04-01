舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用

Philips 3000 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，即使是敏感皮膚都適用。5 向動態貼面刀頭、27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片及乾濕兩用效能，確保每次都能帶來出色可靠的剃鬚效果。 查看各種好處