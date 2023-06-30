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- SmartClick 精確修髮器
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
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強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。
每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。
鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可動態自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部輪廓曲線。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。
全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。
一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘。
強勁節能的鋰電池，讓電鬚刨 1 小時內即可充滿電。趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。
簡單直接的螢幕顯示提供相關資料，讓您能充分體驗電鬚刨的效能。此顯示包括：3 級電池狀態、清潔提示及旅行鎖顯示。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
我們的電鬚刨摩打和電池為耐用而設計，電力持久，締造強勁剃鬚效能
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能
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