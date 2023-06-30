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Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨

S5887/10
  • 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
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    Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    S5887/10

    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。

    Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。

    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。

    Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。

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      強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

      採用 SkinIQ 技術

      • SteelPrecision 刀片
      • 鬍鬚密度智能感應
      • 360-D 靈活刀頭
      • 整合式彈出式修髮器
      • 7 年摩打及電池壽命
      每一下都發揮強勁表現

      每一下都發揮強勁表現

      每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可動態自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

      靈活刀頭緊貼面部輪廓

      靈活刀頭緊貼面部輪廓

      完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部輪廓曲線。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。

      專為提高精確度和修剪效能而設

      專為提高精確度和修剪效能而設

      全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。

      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      手柄內置精確修髮器

      手柄內置精確修髮器

      使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘。

      1 小時充電時間及 5 分鐘快速充電

      1 小時充電時間及 5 分鐘快速充電

      強勁節能的鋰電池，讓電鬚刨 1 小時內即可充滿電。趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。

      具備環保護照的電鬚刨

      具備環保護照的電鬚刨

      我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。

      LED 顯示屏具備圖示，讓您簡易直觀地使用電鬚刨

      LED 顯示屏具備圖示，讓您簡易直觀地使用電鬚刨

      簡單直接的螢幕顯示提供相關資料，讓您能充分體驗電鬚刨的效能。此顯示包括：3 級電池狀態、清潔提示及旅行鎖顯示。

      便捷充電

      便捷充電

      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

      電鬚刨以鈀加固，壽命更長

      電鬚刨以鈀加固，壽命更長

      我們的電鬚刨摩打和電池為耐用而設計，電力持久，締造強勁剃鬚效能

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能

      技術規格

      • 配件

        保養
        清潔小刷子
        整合式彈出式修髮器
        旅行及收納
        • 柔軟收納袋
        • 保護蓋
        隨附 USB-A 線
        不隨附電源變壓器

      • 電源

        自動電壓
        5 V
        操作時間
        60 分鐘
        電池類別
        鋰離子
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        備用電量
        0.04  瓦
        最大功率
        9  瓦

      • 設計

        手柄
        橡膠手柄
        顏色
        炭灰色
        剃鬚刀頭
        稜角設計

      • 服務

        兩年保養
        SH71 替換刀頭
        每兩年用 SH71 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        SteelPrecision 刀片
        浮動修剪
        360-D 靈活刀頭
        SkinIQ 技術
        鬍鬚密度智能感應

      • 方便易用

        顯示
        • LED 顯示屏
        • 電量指示燈
        • 旅行鎖
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        充電
        USB-A 充電

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • SmartClick 精確修髮器

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