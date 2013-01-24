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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬚刨

S7530/50
為本產品尋找支援
5 獎項
  • 更流暢順滑的剃鬚呵護 更流暢順滑的剃鬚呵護 更流暢順滑的剃鬚呵護
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7530/50
    為本產品尋找支援

    更流暢順滑的剃鬚呵護

    Philips 7000 系列電鬚刨可保護皮膚免出現明顯的敏感泛紅。SkinGlide 防敏微珠保護環具有防摩擦塗層，鬚刨在臉上順滑流暢。緊貼皮膚的刀片，即使是最短的鬚根也能剃淨，並且保護皮膚。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,998.00
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    更流暢順滑的剃鬚呵護

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      更流暢順滑的剃鬚呵護

      Philips No.1 專為敏感肌膚而設*

      • SkinGlide 防敏微珠保護環
      • GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
      • 潔面刷及修鬚造型刀頭
      具備微珠順滑塗層的 SkinGlide 防敏微珠保護環，帶來更順滑的剃鬚體驗

      具備微珠順滑塗層的 SkinGlide 防敏微珠保護環，帶來更順滑的剃鬚體驗

      SkinGlide 防敏微珠保護環有順滑塗層，可帶來更舒適的剃鬚體驗。數千顆微珠塗層能減少電鬚刨摩擦以及表面阻力，令體驗更為簡易順暢，減少刺激皮護。

      刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

      刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

      升級版溫和精確切剃系統具有肌膚保護技術，專為剃除毛髮、呵護肌膚而設。V 形頂蓋可在保護肌膚避免與刀片直接接觸的同時，提供最貼面滑順的剃鬚效果，即使 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

      5向動態貼面刀頭能因應輪廓而減少壓力

      5向動態貼面刀頭能因應輪廓而減少壓力

      我們的電鬚刨刀頭能5向靈活浮動，溫和地因應面部及頸部輪廓遊走，減少因緊貼皮膚剃鬚造成的摩擦及壓力。

      Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

      Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      人性化屏幕及 3 級電池顯示

      人性化屏幕及 3 級電池顯示

      電鬚刨簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：3 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

      50 分鐘無線剃鬚

      50 分鐘無線剃鬚

      先進節省能源技術系統配合長效鋰電池為您帶來兩個方便的選擇：充電 1 小時後可使用 50 分鐘，或快速充電後進行一次完整的剃鬚。整個 7000 系列電鬚刨的所有型號均以無線操作，以確保可在潮濕的環境下安全使用。

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      隨附 2 年產品保養

      隨附 2 年產品保養

      7000 系列電鬚刨提供 2 年保養，產品設計性能良好，堅固耐用。

      修鬚造型刀頭具備 5 種設定，適合造型及剃前修剪

      修鬚造型刀頭具備 5 種設定，適合造型及剃前修剪

      修鬚造型刀具備 5 種設定，適合短鬚及剃前修剪。設有圓形套及造型梳可減少刺激皮膚。

      清潔刷頭可帶來深層溫和的潔淨效果，減少刺激

      清潔刷頭可帶來深層溫和的潔淨效果，減少刺激

      清潔刷頭專為帶來深層溫和的清潔而設，可配合潔面劑使用。刷頭上有多達 32,000 根刷毛，可按摩及潔淨皮膚、除垢及清洗毛孔，令您容光煥發。結果根據獨立臨床測試機構進行的消費者測試得出。測試者報告顯示，使用清潔刷頭有較少的皮膚刺激情況，但皮膚更順滑，剃鬚體驗更為舒適。建議剃鬚前使用清潔刷頭加強剃鬚效果：當配合清潔刷頭使用 Philips S7000 時， 91% 測試者出現較少的皮膚刺激情況*。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        肌膚舒適
        • SkinGlide 防敏微珠保護環
        • 肌膚保護技術
        • AquaTec 乾濕剃鬚
        剃鬚系統
        GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
        浮動修剪
        5向動態貼面刀頭

      • 配件

        SmartClick
        • 鬍鬚造型器
        • 深層潔淨控油潔面刷
        旅行收納袋

      • 功率

        操作時間
        50 分鐘 / 剃鬚 17 次
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
        電池類別
        鋰離子電池
        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        5.4  瓦
        備用電量
        0.15  瓦

      • 方便易用

        顯示
        • 3 級電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 清潔提示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行鎖顯示
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        清潔
        可沖洗機身
        操作
        • 無線使用
        • 使用前請拔去電源

      • 設計

        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適
        外框顏色
        銀色
        正面顔色
        啞白色

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每兩年更換一次 SH70
        SH560 清潔刷頭
        每 3-6 個月更換一次

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • SmartClick 修鬚造型刀頭
      • SmartClick 潔面刷

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          獎項

          • Philips 為敏感皮膚而設的 No.1 產品（與 Philips 其他電鬚刨比較）
          • 91% 測試者在使用配備潔面刷頭的 Philips S7000 後較少出現皮膚敏感 - 就不滿剃刀效果的英國用戶進行測試

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