貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處