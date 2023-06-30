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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬚刨

S7885/50
1 獎項
  • 貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護 貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護 貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7885/50
    1 獎項

    貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處

    貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處

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      貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護

      採用 SkinIQ 技術

      • Nano SkinGlide 塗層
      • SteelPrecision 刀片
      • Motion Control 感應器
      • 360-D 靈活刀頭
      • 7 年摩打及電池壽命
      減低皮膚上的阻力，有效減少刺激皮膚

      減低皮膚上的阻力，有效減少刺激皮膚

      具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令皮膚上的滑動效能提升達 30%***，有效減少刺激皮膚。

      每一下都發揮強勁表現

      每一下都發揮強勁表現

      每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧****。

      使用應用程式加強剃鬚體驗

      使用應用程式加強剃鬚體驗

      將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可動態自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

      適應您的面部輪廓，增加皮膚接觸面

      適應您的面部輪廓，增加皮膚接觸面

      完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部輪廓曲線。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。

      專為提高精確度和修剪效能而設

      專為提高精確度和修剪效能而設

      全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。

      1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

      1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

      效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      手柄內置精確修髮器

      手柄內置精確修髮器

      使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

      便捷充電

      便捷充電

      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

      1 小時充電時間及 5 分鐘快速充電

      1 小時充電時間及 5 分鐘快速充電

      強勁節能的鋰電池，讓電鬚刨 1 小時內即可充滿電。趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。

      具備環保護照的電鬚刨

      具備環保護照的電鬚刨

      我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。

      技術規格

      • 配件

        Quick Clean Pod
        • 內附 1 個清潔濾盒
        整合式彈出式修髮器
        旅行及收納
        旅行收藏盒
        隨附 USB-A 線
        不隨附電源變壓器

      • 軟件

        應用程式
        • GroomTribe
        • 可通過藍牙連接
        智能手機兼容性
        iPhone 及 Android™ 裝置

      • 電源

        自動電壓
        5 V
        操作時間
        60 分鐘
        電池類型
        鋰離子
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        備用電量
        0.04  瓦
        最大功率
        9  瓦

      • 設計

        手柄
        橡膠手柄
        顏色
        海藍
        剃鬚刀頭
        稜角設計

      • 服務

        兩年保養
        SH71 替換刀頭
        每兩年用 SH71 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        SteelPrecision 刀片
        浮動修剪
        360-D 靈活刀頭
        SkinIQ 技術
        • Nano SkinGlide 塗層
        • Motion Control 感應器
        • 鬍鬚密度智能感應

      • 方便易用

        顯示
        • LED 顯示屏
        • 電量指示燈
        • Motion Control 指示燈
        • 旅行鎖
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        充電
        USB-A（不隨附變壓器）

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            獎項

            • 與其他無塗層材料相比
            • *與 Philips Series 3000 進行比較測試。
            • **根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
            • ***比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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