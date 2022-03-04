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貼面剃鬚體驗，提升肌膚保護
Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。查看各種好處
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具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令皮膚上的滑動效能提升達 30%***，有效減少刺激皮膚。
每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。
動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧****。
將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。
鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可動態自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部輪廓曲線。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。
全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。
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