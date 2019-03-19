個人化剃鬚計劃解決特定皮膚問題

連接 GroomTribe 應用程式，透過品牌與多位皮膚科醫生共同研發的個人計劃，解決皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等皮膚問題。追蹤每次剃鬚的進度，建立適合您的剃鬚流程和技巧。