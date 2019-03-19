體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。
這款專為敏感皮膚而設的電鬚刨配備溫和精確切剃刀片，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。
這款電鬚刨配備 BeardAdapt 感應器，會檢查您的鬍鬚密度，然後自動調整剃鬚力度，簡單方便。
連接 GroomTribe 應用程式，透過品牌與多位皮膚科醫生共同研發的個人計劃，解決皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等皮膚問題。追蹤每次剃鬚的進度，建立適合您的剃鬚流程和技巧。
剃鬚刀頭能夠靈活地貼合輪廓，輕柔地緊貼面部和頸部曲線。減低貼面剃鬚所需的壓力，大大降低對皮膚造成的刺激。
剃鬚設定包括一般、敏感或超敏感模式，確保皮膚感覺舒適。您亦可使用 GroomTribe 應用程式，獲得個人建議。
隨心所欲，選擇切合皮膚狀況的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用 SmartClick 修鬚造型器轉換造型。共有 5 段長度設定可供選擇，從完美的鬚根造型，到整齊修剪的短鬚，均可隨意創造。或使用造型器在剃鬚前預先修剪。圓端設計的鬚梳可避免刺激皮膚。
一次完全充電，即可無線使用 50 分鐘
強勁節能的鋰電池，1 小時內即可為您的 Philips 電鬚刨充滿電。
趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
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