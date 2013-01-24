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Shaver series 9000

乾濕兩用電鬚刨

S9111/12
3 獎項
  • 每次剃鬚都非常完美 每次剃鬚都非常完美 每次剃鬚都非常完美
    -{discount-value}

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    S9111/12
    3 獎項

    每次剃鬚都非常完美

    9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,498.00

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    每次剃鬚都非常完美

    9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處

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      簡單直接的圖示，更容易使用各功能

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      簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨表現更全面：- 3 級電量顯示及旅行鎖顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示

      充電 50 分鐘，即可無線剃鬚 1 小時

      充電 50 分鐘，即可無線剃鬚 1 小時

      先進的充電系統設有兩個方便的選擇：連續充電一小時，可以享有 50 分鐘的使用時間，也可以進行快速充電，足以應付一次完整的剃鬚時間。所有 9000 系列的電鬚刨均內置強效、節能、耐用的鋰離子電池。無線操作設計，確保可以在潮濕的環境下使用，在沐浴時使用亦可。

      2 年保養

      2 年保養

      我們為這個 Philips 電鬚刨提供 2 年保養。9000 系列電鬚刨的效能強勁，而且非常耐用，每次都為您帶來貼面潔淨的剃鬚體驗。

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

      只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • V 形精確切剃系統
        • 至尊雙層刀片技術
        浮動修剪
        8 向輪廓感應刀頭
        肌膚舒適
        AquaTec 乾濕剃鬚

      • 配件

        SmartClick
        精確修髮器
        旅行收納袋

      • 方便易用

        顯示
        • 3 級電量指示燈
        • 清潔提示
        • 電量不足指示燈
        • 更換剃鬚刀頭提示
        • 旅行鎖顯示
        清潔
        可沖洗機身

      • 設計

        顏色
        冰川藍
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        50 分鐘 / 剃鬚 17 次
        充電
        • 快速充電可剃鬚 1 次
        • 1 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V
        最大功率
        9  瓦
        備用電量
        0.1  瓦

      • 服務

        2 年保養
        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH90

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • SmartClick 精確修髮器
      • 豪華收藏袋

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