每次剃鬚都非常完美

Shaver 9000 是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的緊貼輪廓偵測技術可處理臉上輪廓的每一個覆蓋範圍，V-Track 系統引導毛髮進入最佳的剃鬚位置，達至最貼面的剃鬚效果。 查看各種好處