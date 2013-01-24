格內其他項目
- SmartClean Plus
- 清潔劑
- SmartClick 潔面刷
- SmartClick 修鬚造型刀頭
- 豪華收藏袋
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
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每次剃鬚都非常完美
9000 系列是我們目前最先進的電鬚刨系列。獨特的 8 向輪廓感應科技可處理面上輪廓每一個覆蓋範圍，V形精確切剃系統引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，達至最貼臉的剃鬚效果。 查看各種好處
體驗貼面的剃鬚效果，V 形精確切剃系統準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面 30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。
8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。
可以在三個設定中選擇：溫和：當皮膚敏感時，體驗溫和但徹底的剃鬚。一般：每天徹底的剃鬚。快速：更快速的剃鬚體驗，節省時間。
電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。
只需輕輕一按，SmartClean 就會為您的電鬚刨刀頭進行清潔、潤滑﹑風乾及為電鬚刨充電，讓它每天維持在最佳狀態。
使用 SmartClick 修鬚造型刀頭轉換造型。共有 5 段長度設定可供選擇，從完美的鬚根造型，到整齊修剪的短鬚，均可隨意創造。圓端設計的鬚梳可避免刺激皮膚。
插上潔面刷即可享受比用手潔面更徹底的潔膚體驗*。您可配合日常的潔膚產品使用。有效去除死皮，增加微循環，讓肌膚感覺清爽，散發自然光澤。
簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面： - 百分比電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
Philips 鬚刨現採用最頂級的電池，為求帶來長效的使用時間。充電系統設有兩個方便的選項：連續充電一小時，可以享有 60 分鐘的使用時間，也可以進行快速充電，足以應付一次完整的剃鬚時間。所有 Shaver Series 9000 的鬚刨的設計都適合無線模式操作，確保可以在潮濕的環境中使用。
只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
我們為這個 Philips 電鬚刨提供 2 年保養。9000 系列電鬚刨的效能強勁，而且非常耐用，每次都為您帶來貼面潔淨的剃鬚體驗。
剃鬚效能
配件
電源
方便易用
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