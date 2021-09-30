Shaver series 9000
乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術 S9987/54
Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術 S9987/54
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
建議零售價: HK$2,998.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
建議零售價: HK$2,998.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
即使是 5 日鬚亦能享受極致貼面的剃鬚效果
- 極致貼面
- Dual SteelPrecision 刀片
- Pressure Guard 感應器
- 360-D 靈活刀頭
配備雙層刀片設計，極致貼面
我們的專利獨特雙層刀片旋轉技術可輕柔地從根部提起毛髮，然後精準地貼近皮膚（距離皮膚最多 0.00 毫米）進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。
360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮
Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉 360 度旋轉刀片，可捕獲所有向不同方向生長的毛髮。雙鋼精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。
使用 Pressure Guard 感應器時刻保持最佳力度
使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。
360 度靈活刀頭，順應您的面部輪廓
這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部甚至頸部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。
使用具保護效能的 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%**
具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，塗層令滑動效能提升 30%**，有效減少刺激皮膚。
使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度
電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。
使用 Philips Shaving 應用程式增強您的剃鬚體驗***
將您的電鬚刨與 Philips Shaving 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。
1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
手柄內置精確修髮器
使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。
為保護您和我們的地球環境而精心打造
使用再生塑膠取代內部 30% 的塑膠，我們在生產中節省了大量的原生塑膠。最重要的是，我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。
方便支架，隨時輕鬆充電
將電鬚刨放在支架上，1 小時內即可充滿電。一個支架，既方便為裝置充電，又可整齊存放裝置。
OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知
首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。
完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘
這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可以享有 60 分鐘的使用時間，或快速充電，以應付一次剃鬚。
技術規格
-
配件
- SmartClick
-
潔面刷
- 套
-
旅行收藏盒
- 充電支架
-
是
- Quick Clean Pod
-
- 整合式彈出式修髮器
-
是
-
電源
- 操作時間
-
60 分鐘
- 電池類型
-
鋰離子
- 充電
-
-
設計
- 塗裝
-
永恆典雅
- 手柄
-
人體工學設計手柄，操作舒適
- 顏色
-
暗鉻色
-
服務
- 替換刀頭
-
每兩年用 SH91 更換
- 兩年保養
-
是
-
剃鬚效能
- 剃鬚系統
-
-
雙層刀片系統
-
Dual SteelPrecision 刀片
- 浮動修剪
-
360-D 靈活刀頭
- SkinIQ 技術
-
-
Pressure Guard 感應器
-
具保護效能的 SkinGlide 塗層
-
Motion Control 感應器
-
鬍鬚密度智能感應
-
方便易用
- 顯示
-
百分比 % 電量顯示
- 清潔
-
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
-
SmartClick 配件
- 適用產品類型
-
RQ585/51 不適用於稜角刀頭類型
- * 與上一代產品 Philips 系列 9000 比較
- * 與其他無塗層材料相比
- * * 基於 2019 年的 Philips Series S7000 及 Philips Shaving 應用程式用戶。
- * * * 比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。