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Shaver series 9000

乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術

S9987/54
1 獎項
  • 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
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    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術

    S9987/54
    1 獎項

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,998.00

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,998.00

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨配備 SkinIQ 技術

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬍鬚，亦可透過壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處

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      極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

      即使是 5 日鬚亦能享受極致貼面的剃鬚效果

      • 極致貼面
      • Dual SteelPrecision 刀片
      • Pressure Guard 感應器
      • 360-D 靈活刀頭
      配備雙層刀片設計，極致貼面

      配備雙層刀片設計，極致貼面

      我們的專利獨特雙層刀片旋轉技術可輕柔地從根部提起毛髮，然後精準地貼近皮膚（距離皮膚最多 0.00 毫米）進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。

      360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮

      360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮

      Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉 360 度旋轉刀片，可捕獲所有向不同方向生長的毛髮。雙鋼精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。

      使用 Pressure Guard 感應器時刻保持最佳力度

      使用 Pressure Guard 感應器時刻保持最佳力度

      使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

      360 度靈活刀頭，順應您的面部輪廓

      360 度靈活刀頭，順應您的面部輪廓

      這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部甚至頸部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

      使用具保護效能的 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%**

      使用具保護效能的 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%**

      具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，塗層令滑動效能提升 30%**，有效減少刺激皮膚。

      使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

      使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

      電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

      使用 Philips Shaving 應用程式增強您的剃鬚體驗***

      使用 Philips Shaving 應用程式增強您的剃鬚體驗***

      將您的電鬚刨與 Philips Shaving 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。

      1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

      1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

      效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      手柄內置精確修髮器

      手柄內置精確修髮器

      使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

      為保護您和我們的地球環境而精心打造

      為保護您和我們的地球環境而精心打造

      使用再生塑膠取代內部 30% 的塑膠，我們在生產中節省了大量的原生塑膠。最重要的是，我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。

      方便支架，隨時輕鬆充電

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      將電鬚刨放在支架上，1 小時內即可充滿電。一個支架，既方便為裝置充電，又可整齊存放裝置。

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

      這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可以享有 60 分鐘的使用時間，或快速充電，以應付一次剃鬚。

      技術規格

      • 配件

        SmartClick
        潔面刷
        旅行收藏盒
        充電支架
        Quick Clean Pod
        • 內附 1 個清潔濾盒
        整合式彈出式修髮器

      • 電源

        操作時間
        60 分鐘
        電池類型
        鋰離子
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電

      • 設計

        塗裝
        永恆典雅
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適
        顏色
        暗鉻色

      • 服務

        替換刀頭
        每兩年用 SH91 更換
        兩年保養

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 雙層刀片系統
        • Dual SteelPrecision 刀片
        浮動修剪
        360-D 靈活刀頭
        SkinIQ 技術
        • Pressure Guard 感應器
        • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
        • Motion Control 感應器
        • 鬍鬚密度智能感應

      • 方便易用

        顯示
        百分比 % 電量顯示
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾濕兩用

      • SmartClick 配件

        適用產品類型
        RQ585/51 不適用於稜角刀頭類型

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            獎項

            • * 與上一代產品 Philips 系列 9000 比較
            • * 與其他無塗層材料相比
            • * * 基於 2019 年的 Philips Series S7000 及 Philips Shaving 應用程式用戶。
            • * * * 比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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