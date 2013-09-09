為移動而設計
不論您將它翻轉、弄濕，還是撞擊，防濺耐用的 SB2000B 仍會繼續從 3 吋的寬大驅動器播放出強勁音效。內置的藍牙音樂串流更可讓您無論在家還是街上，都能更輕鬆播放出您的歌曲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可通過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。
兼容度
連接
音效
喇叭
功率
便利
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