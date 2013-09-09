內置咪高風，可供免持通話使用

有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可通過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。