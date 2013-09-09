搜尋字眼

ZH
EN
1

無線便攜式喇叭

SB2000B/00
  • 為移動而設計 為移動而設計 為移動而設計
    -{discount-value}

    無線便攜式喇叭

    SB2000B/00

    為移動而設計

    不論您將它翻轉、弄濕，還是撞擊，防濺耐用的 SB2000B 仍會繼續從 3 吋的寬大驅動器播放出強勁音效。內置的藍牙音樂串流更可讓您無論在家還是街上，都能更輕鬆播放出您的歌曲。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$599.00

    無線便攜式喇叭

    為移動而設計

    不論您將它翻轉、弄濕，還是撞擊，防濺耐用的 SB2000B 仍會繼續從 3 吋的寬大驅動器播放出強勁音效。內置的藍牙音樂串流更可讓您無論在家還是街上，都能更輕鬆播放出您的歌曲。 查看各種好處

    為移動而設計

    不論您將它翻轉、弄濕，還是撞擊，防濺耐用的 SB2000B 仍會繼續從 3 吋的寬大驅動器播放出強勁音效。內置的藍牙音樂串流更可讓您無論在家還是街上，都能更輕鬆播放出您的歌曲。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$599.00

    無線便攜式喇叭

    為移動而設計

    不論您將它翻轉、弄濕，還是撞擊，防濺耐用的 SB2000B 仍會繼續從 3 吋的寬大驅動器播放出強勁音效。內置的藍牙音樂串流更可讓您無論在家還是街上，都能更輕鬆播放出您的歌曲。 查看各種好處

    類似產品

    See all 便攜式藍牙喇叭

      為移動而設計

      • 藍牙®
      • Gyro 感應器 防濺濕
      • 內置咪高風接聽來電
      • 黑色
      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      堅固耐用，防濺設計，適合室內室外使用

      堅固耐用，防濺設計，適合室內室外使用

      方便的自動感應器，自動開啟或關閉音樂播放

      方便的自動感應器，自動開啟或關閉音樂播放

      內置咪高風，可供免持通話使用

      有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可通過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。

      技術規格

      • 兼容度

        使用
        • 大多數藍牙智能手機
        • 平板電腦
        • 音樂裝置
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad 4
        • iPad mini
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        其他音樂裝置
        （使用藍牙 2.1 或以上版本）

      • 連接

        藍芽版本
        2.1
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        咪高風
        內置咪高風
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        5 瓦
        音效系統
        單聲道
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        Mylar dome

      • 功率

        電池類型
        鋰（內置）
        電池的使用時間
        8  hr

      • 便利

        防濺
        • IPX 4
        自動感應器
        開啟或關閉音樂播放
        內置咪高風

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        123 x 92 x 123  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        155 x 132 x 155 毫米
        産品重量
        0.13  千克
        重量（含包裝）
        0.65  千克

      • 配件

        單一電纜以供
        3.5 毫米輸入端子及 USB 充電
        快速入門指南
        全球保用證

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 69539 2
        深度
        14.6  厘米
        總重量
        0.82  千克
        高度
        11  厘米
        淨重
        0.64  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型
        淨包裝重量
        0.18  千克
        貨架佈置類型
        模型
        寬度
        14.6  厘米

      • 外盒

        總重量
        3.45  千克
        GTIN
        1 87 12581 69539 9
        高度
        23.4  厘米
        長度
        30  厘米
        淨重
        2.56  千克
        產品包裝數目
        4
        淨包裝重量
        0.89  千克
        寬度
        15.4  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        9.2  厘米
        高度
        12,3  厘米
        重量
        0.57  千克
        寬度
        12,3  厘米

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。