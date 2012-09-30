您的多功能便攜式喇叭
使用這款 Philips 多功能便攜式喇叭，您可通過 MicroSD 卡/音訊輸入線連接輕鬆播放自己最喜愛的音樂。這款喇叭還運用了 wOOx™ 技術，體型精巧，並隨附可重複充電的電池，還有多種顏色可供選擇。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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只要在卡中載入所需內容，然後插入播放機，您就再也不需煩惱沒有娛樂可選。
數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。此技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了數碼電台就無需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦無需在移動中手動重新調階。
此系統擁有 1.5 瓦 RMS 總輸出功率。RMS 即是平方平均數 (Root Mean Square)，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
wOOx™ 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。
產品尺寸
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