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便攜式喇叭

SBM130BLU/00
  • 您的多功能便攜式喇叭 您的多功能便攜式喇叭 您的多功能便攜式喇叭
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    便攜式喇叭

    SBM130BLU/00

    您的多功能便攜式喇叭

    使用這款 Philips 多功能便攜式喇叭，您可通過 USB/MicroSD 卡/音訊輸入線連接輕鬆播放自己最喜愛的音樂。這款喇叭還運用了 wOOx™ 技術，體型精巧，並隨附可重複充電的電池，還有多種顏色可供選擇。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$299.00
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      • 藍色
      • USB
      3W RMS 總輸出功率

      3W RMS 總輸出功率

      這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      使用 USB/MicroSD 咭輕鬆播放

      只要在 USB 或 MicroSD 咭中載入所要的內容，然後將咭插入播放機，您就再也不需煩惱沒有娛樂可選。

      內置數碼 FM 收音機

      數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。此技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了數碼電台就無需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦無需在移動中手動重新調階。

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

      wOOx™ 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      立體聲耳筒插孔可實現更佳個人音樂享受

      搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

      技術規格

      • 左/右喇叭

        喇叭驅動器
        1 x wOOx 驅動器，2 x 1.5 吋全範圍
        驅動器功率範圍
        0-5W x 1
        頻率範圍
        100Hz-20kHz

      • 音響系統

        音效增強
        wOOx 技術
        音效功率放大器
        Class-AB 數碼放大器
        總輸出功率
        3W RMS（最大）
        頻率範圍
        20Hz-20kHz
        訊噪比
        > 70dB
        THD
        < 1%
        輸入敏感度
        600mV

      • 播放聲音

        音訊支援格式
        MP3
        播放媒體
        • USB 快閃磁碟
        • MicroSD 咭
        播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一首/上一首曲目搜尋

      • 便利

        顯示類型
        LED 顯示屏

      • 連接

        輔助輸入
        耳筒輸出
        USB 充電

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM

      • 配件

        USB 線
        供充電使用
        3.5 毫米插孔式天線
        3.5 毫米音訊線

      • 電源

        電池類型
        內置鋰電池
        音樂播放時間
        6  hr

      • 產品尺寸

        深度
        1.5  吋
        深度
        3.7  厘米
        高度
        7.1  厘米
        高度
        2.8  吋
        重量
        0.191  千克
        重量
        0.421  磅
        寬度
        6.1  吋
        寬度
        15.5  厘米

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