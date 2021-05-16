Lumea Advanced
IPL 彩光脫毛器 SC1994
Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器 SC1994
肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處
建議零售價: HK$2,698.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處
肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
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肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處
肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
3 次療程可減少至少 85% 毛髮再生**
專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生同共研發
IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。
療程保證安全高效
客觀研究顯示，只需進行 3 次療程，即可減少至少 85% 的毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行一次療程。經過 8 次療程後，即可享受至少 3 個月的脫毛淨滑肌膚。*如要放大圖片，請點擊本頁頂部圖片庫中的圖片。
適合大部分的皮膚和毛髮類型
Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白晳至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白／灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。
下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見
Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療桯時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。
技術規格
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使用區域
- 身體部位
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安全和可調節設置
- 複合紫外光濾光片
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保護您的皮膚免受紫外線傷害
- 5 種光能設定
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按您的皮膚性質調整
- 整合式安全設計
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防止意外閃爍
- 膚色感應器
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偵測您的膚色
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應用模式
- 滑動閃光
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使用時更為輕巧靈活
- 有線 / 無線使用
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有線
- 對準閃光
-
用於彎曲的部位
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電源
- 電壓
-
100-240 V
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服務
- 保養
-
2 年全球保養
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內含物件
- 使用說明
-
用戶手冊
- 儲存
-
套
- 變壓器
-
24V / 1500mA
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使用時間
- 小腿
-
15 分鐘
- 腋下
-
2.5 分鐘
- 在荷蘭及奧地利對 48 名女性進行的研究顯示，完成12次整療程後，腿部毛髮減少中位數為 71%。
- * 腿部測量結果；45 位女性中，有 67% 人的腿部毛髮減少 85% 或以上。
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