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Lumea Advanced

IPL 彩光脫毛器

SC1994
1 獎項
  • 肌膚可保持淨滑至少 3 個月* 肌膚可保持淨滑至少 3 個月* 肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
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    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    SC1994
    1 獎項

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

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      肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

      3 次療程可減少至少 85% 毛髮再生**

      • 適用於身體
      • 配備膚色感應器
      • 15 分鐘小腿脫毛
      專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生同共研發

      專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生同共研發

      IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。

      療程保證安全高效

      療程保證安全高效

      客觀研究顯示，只需進行 3 次療程，即可減少至少 85% 的毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行一次療程。經過 8 次療程後，即可享受至少 3 個月的脫毛淨滑肌膚。*如要放大圖片，請點擊本頁頂部圖片庫中的圖片。

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白晳至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白／灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。

      下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見

      下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見

      Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療桯時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。

      技術規格

      • 使用區域

        身體部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 肚皮
        • 腋下
        • 比堅尼

      • 安全和可調節設置

        複合紫外光濾光片
        保護您的皮膚免受紫外線傷害
        5 種光能設定
        按您的皮膚性質調整
        整合式安全設計
        防止意外閃爍
        膚色感應器
        偵測您的膚色

      • 應用模式

        滑動閃光
        使用時更為輕巧靈活
        有線 / 無線使用
        有線
        對準閃光
        用於彎曲的部位

      • 電源

        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保養
        2 年全球保養

      • 內含物件

        使用說明
        用戶手冊
        儲存
        變壓器
        24V / 1500mA

      • 使用時間

        小腿
        15 分鐘
        腋下
        2.5 分鐘

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          獎項

          • 在荷蘭及奧地利對 48 名女性進行的研究顯示，完成12次整療程後，腿部毛髮減少中位數為 71%。
          • * 腿部測量結果；45 位女性中，有 67% 人的腿部毛髮減少 85% 或以上。

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