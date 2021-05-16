下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見

Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療桯時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。