防止毛髮再生長的最佳方法
Philips Lumea IPL 彩光是最有效的無線脫毛解決方案，是防止身體上毛髮再生長的最佳方法。柔和的脈衝光，每兩個星期使用一次，讓您的肌膚每天如絲般柔滑。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
防止毛髮再生長的最佳方法
Philips Lumea IPL 彩光是最有效的無線脫毛解決方案，是防止身體上毛髮再生長的最佳方法。柔和的脈衝光，每兩個星期使用一次，讓您的肌膚每天如絲般柔滑。 查看各種好處
防止毛髮再生長的最佳方法
Philips Lumea IPL 彩光是最有效的無線脫毛解決方案，是防止身體上毛髮再生長的最佳方法。柔和的脈衝光，每兩個星期使用一次，讓您的肌膚每天如絲般柔滑。 查看各種好處
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防止毛髮再生長的最佳方法
Philips Lumea IPL 彩光是最有效的無線脫毛解決方案，是防止身體上毛髮再生長的最佳方法。柔和的脈衝光，每兩個星期使用一次，讓您的肌膚每天如絲般柔滑。 查看各種好處
Philips Lumea 將柔和的脈衝光發射到髮根上。 令毛髮自然脫落，抑制毛髮生長。保持進行這個修護可以讓您的皮膚每天順滑。
我們的臨床研究顯示，在短短 個兩星期療程後，毛髮顯著減少，肌膚更加光滑。為保持成果，需要時要重複這個簡單的療程。可根據個人毛髮生長情況決定修護之間的時間。
Philips Lumea 使用名為 IPL 彩光（強脈衝光）的創新以光為基礎的技術，技術來自專業的美容院。 Philips 已將這個技術變爲您可以在家裡舒適安全和有效地使用。 Philips 與領先的皮膚科專家密切合作，研發了我們的突破性脫毛系統。十年來我們進行了廣泛的消費者研究，包括超過 2000 名女性消費者。
Philips Lumea 有效地應用在（自然）暗金色、咖啡色和黑色的頭髮。和其他光護理一樣，Philips Lumea 對紅色，淺黃色或灰色的毛髮沒有效果。Philips Lumea 也不適合自然黝黑膚色的女士。
Philips Lumea 有五種可調光能設定，以確柔和而有效。如正確使用，安全柔和的 Philips Lumea 的 IPL 彩光護理也可用於敏感皮膚及身體敏感部位。
去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位如腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部，重拾自信。
Lumea 的獨特無線設計更容易觸及身體不同部位，方便實用。
Philips Lumea 是一個完整的剃毛解決方案，開箱後即可使用。更重要的是，它不需要任何替換燈或凝膠。
精確附件配備有一個更加集中的濾光器，更安全和方便地的在上唇，下巴和鬢角使用。也可以用在身體其他敏感部位，如腋下、比堅尼區域和難以觸及的區域。
更大的身體附件，更快為比較大的區域，例如腿部，進行去毛
主要使用模式，能夠帶來更方便、連續使用的滑動。
技术规格
适用部位
附件
包含
功率
安全性和可调节设置
服务
照射时间
照射模式