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Lumea Precision

IPL 彩光脫毛系統

SC2006/11
1 獎項
  • 防止毛髮再生長的最佳方法 防止毛髮再生長的最佳方法 防止毛髮再生長的最佳方法
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    Lumea Precision IPL 彩光脫毛系統

    SC2006/11
    1 獎項

    防止毛髮再生長的最佳方法

    Philips Lumea IPL 彩光是最有效的無線脫毛解決方案，是防止身體上毛髮再生長的最佳方法。柔和的脈衝光，每兩個星期使用一次，讓您的肌膚每天如絲般柔滑。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,698.00
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    防止毛髮再生長的最佳方法

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      防止毛髮再生長的最佳方法

      在家中就可以讓肌膚順滑

      • 適用於身體及面部
      • 15 分鐘小腿脫毛
      • 使用壽命 140.000 次閃光
      • 無線設計
      每天享受順滑肌膚

      每天享受順滑肌膚

      Philips Lumea 將柔和的脈衝光發射到髮根上。 令毛髮自然脫落，抑制毛髮生長。保持進行這個修護可以讓您的皮膚每天順滑。

      輕鬆收效

      輕鬆收效

      我們的臨床研究顯示，在短短 個兩星期療程後，毛髮顯著減少，肌膚更加光滑。為保持成果，需要時要重複這個簡單的療程。可根據個人毛髮生長情況決定修護之間的時間。

      可於家中安全地舒適使用

      可於家中安全地舒適使用

      Philips Lumea 使用名為 IPL 彩光（強脈衝光）的創新以光為基礎的技術，技術來自專業的美容院。 Philips 已將這個技術變爲您可以在家裡舒適安全和有效地使用。 Philips 與領先的皮膚科專家密切合作，研發了我們的突破性脫毛系統。十年來我們進行了廣泛的消費者研究，包括超過 2000 名女性消費者。

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      Philips Lumea 有效地應用在（自然）暗金色、咖啡色和黑色的頭髮。和其他光護理一樣，Philips Lumea 對紅色，淺黃色或灰色的毛髮沒有效果。Philips Lumea 也不適合自然黝黑膚色的女士。

      五種可調光能設定

      五種可調光能設定

      Philips Lumea 有五種可調光能設定，以確柔和而有效。如正確使用，安全柔和的 Philips Lumea 的 IPL 彩光護理也可用於敏感皮膚及身體敏感部位。

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位如腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部，重拾自信。

      無線方便使用

      無線方便使用

      Lumea 的獨特無線設計更容易觸及身體不同部位，方便實用。

      無替換零件，沒有隱藏費用

      無替換零件，沒有隱藏費用

      Philips Lumea 是一個完整的剃毛解決方案，開箱後即可使用。更重要的是，它不需要任何替換燈或凝膠。

      精確附件，安全進行面部修護

      精確附件，安全進行面部修護

      精確附件配備有一個更加集中的濾光器，更安全和方便地的在上唇，下巴和鬢角使用。也可以用在身體其他敏感部位，如腋下、比堅尼區域和難以觸及的區域。

      更大的身體附件，更快去毛

      更大的身體附件，更快去毛

      更大的身體附件，更快為比較大的區域，例如腿部，進行去毛

      滑動及閃爍模式更方便使用

      滑動及閃爍模式更方便使用

      主要使用模式，能夠帶來更方便、連續使用的滑動。

      技術規格

      • 技术规格

        高性能灯泡
        發出 <gt/> 140,000 次閃爍

      • 适用部位

        身体部位
        • 腿部
        • 手臂
        • 腹部
        • 比基尼区域
        • 腋下
        面部区域
        • 下巴
        • 鬓角
        • 嘴唇上方

      • 附件

        精确修剪附件（2 平方厘米）
        可安全用于面部
        身體配件（4 平方厘米）
        適用頸部以下部位

      • 包含

        充電器
        用電壓充電器
        使用说明
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        存储

      • 功率

        充電時間
        100 分鐘
        使用時間
        最少 370 次閃爍
        电压
        100-240 伏

      • 安全性和可调节设置

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        安全環系統
        防止意外閃爍
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 照射时间

        小腿
        8 分钟
        腋下
        1 分钟
        敏感区域
        1 分钟
        面部区域
        1 分钟

      • 照射模式

        滑动和闪光
        便于应用
        步进和闪光
        适于照射弯曲部位
        有线/无线使用
        無線

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