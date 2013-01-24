可於家中安全地舒適使用

Philips Lumea 使用名為 IPL 彩光（強脈衝光）的創新以光為基礎的技術，技術來自專業的美容院。 Philips 已將這個技術變爲您可以在家裡舒適安全和有效地使用。 Philips 與領先的皮膚科專家密切合作，研發了我們的突破性脫毛系統。十年來我們進行了廣泛的消費者研究，包括超過 2000 名女性消費者。