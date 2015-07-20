Dual Action 雙重導入科技採用了超聲波及微振按摩，專為令護膚品更有效地滲透至肌底而設，讓肌膚每天達至真正的水凝健康狀態。
超聲波能將護膚品瞬間分解成微分子，有效滲入表皮層及加速新陳代謝，促進肌膚細胞自然再生。
每秒 300 次的微振按摩可輕柔地按摩肌膚並促進微循環，進一步提升肌膚吸收護膚品的效果，肌膚時刻健康明亮。
超過 93% 受試女性同意，和用手塗抹護膚品比較, 使用VisaBoost 超聲波保濕儀令皮膚吸收護膚品的效果更好，吸收速度更快；94% 受試女性感覺肌膚立即變得嫩滑細緻；96% 的受試女性在使用後，感覺肌膚更加清爽。
產品可自動偵測並調節溫度以確保在最佳狀態下運作，為您的肌膚進行保濕。
產品可配合任何日常護膚品使用，極致發揮護膚品（如保濕、美白及抗衰老產品）的護膚功效。
快速充電 3 分鐘可快速導入一次；充電 7 分鐘可進行重點導入；完全充電後可使用兩週，您還可配合不同的護膚品，如精華素、潤膚露或乳霜一同使用，效果更佳。
每次療程後，您可以輕鬆地用水沖洗導頭，並使用保護蓋保護導頭。
使用 6 週後，93% 受試女性感覺肌膚更加滋潤；94% 受試女性感覺肌膚比使用前沒有那麼乾燥；90% 受試女性感覺肌膚活力重現。
優點
方便易用
使用區域
內含物件
電源
服務
設計
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。