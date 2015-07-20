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VisaBoost

超聲波保濕儀

SC2800/00
  • 加強護膚品吸收，打造水潤美肌 加強護膚品吸收，打造水潤美肌 加強護膚品吸收，打造水潤美肌
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    VisaBoost 超聲波保濕儀

    SC2800/00

    加強護膚品吸收，打造水潤美肌

    全新 Philips VisaBoost 超聲波保濕儀可以幫助肌膚更快速有效地吸收護膚產品，讓您的肌膚由内到外煥發水漾神采！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$998.00

    VisaBoost 超聲波保濕儀

    加強護膚品吸收，打造水潤美肌

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      超聲波能促進肌膚細胞自然再生

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      療程後肌膚更見透亮嫩滑

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      超過 93% 受試女性同意，和用手塗抹護膚品比較, 使用VisaBoost 超聲波保濕儀令皮膚吸收護膚品的效果更好，吸收速度更快；94% 受試女性感覺肌膚立即變得嫩滑細緻；96% 的受試女性在使用後，感覺肌膚更加清爽。

      智能溫控

      智能溫控

      產品可自動偵測並調節溫度以確保在最佳狀態下運作，為您的肌膚進行保濕。

      適合所有皮膚類型

      適合所有皮膚類型

      產品可配合任何日常護膚品使用，極致發揮護膚品（如保濕、美白及抗衰老產品）的護膚功效。

      每次充電可使用兩週

      每次充電可使用兩週

      快速充電 3 分鐘可快速導入一次；充電 7 分鐘可進行重點導入；完全充電後可使用兩週，您還可配合不同的護膚品，如精華素、潤膚露或乳霜一同使用，效果更佳。

      可水洗導頭

      可水洗導頭

      每次療程後，您可以輕鬆地用水沖洗導頭，並使用保護蓋保護導頭。

      使用 6 週後感覺肌膚更加滋潤

      使用 6 週後，93% 受試女性感覺肌膚更加滋潤；94% 受試女性感覺肌膚比使用前沒有那麼乾燥；90% 受試女性感覺肌膚活力重現。

      技術規格

      • 優點

        吸收
        超過 93% 使用者同意吸收護膚品的效果更佳
        已促進肌膚再生
        由超聲波帶領
        透過真空提拉按摩系統™
        由每秒 300 次的微振按摩帶領

      • 方便易用

        電量指示燈
        亮燈圖示
        無線
        可連續使用 4 - 6 次而無須充電
        易於掌控
        人體工學和優雅設計
        獨立方便底座
        存放和充電座
        防水設計
        可輕鬆地用水沖洗導頭

      • 使用區域

        面部
        • 臉頰
        • 下巴
        • 前額
        • 鼻子

      • 內含物件

        使用說明
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        直立
        充電座和存放架
        保護蓋
        保持導頭清潔

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        充電時間
        2  hr
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        充電 3/7 分鐘足夠使用 4-6 次

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 設計

        顏色
        珍珠白

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