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VisaPure Essential

淨亮潔膚儀

SC5275/00
  • 讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚 讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚 讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚
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    VisaPure Essential 淨亮潔膚儀

    SC5275/00

    讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚

    Philips VisaPure Essential 為您帶來全新潔面技術，將您的日常護膚程序輕鬆地提升到一個新的層次。以溫和的方式讓您的皮膚潔淨，柔軟，有光澤。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,298.00

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      • Dual Motion 2D 淨亮科技
      • 潔面
      • 1 個潔面刷頭
      • 2 種速度設定
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      微振與旋轉技術合二為一

      微振與旋轉技術合二為一

      刷頭同時旋轉和振動。垂直震動輕輕打破了表面的雜質，包括灰塵，死皮細胞和化妝殘留物。而旋轉動作可掃走雜質，令肌膚獲得更深層清潔。刷毛的協調動作為您帶來舒適徹底的清潔體驗。

      1 分鐘潔淨程序。

      1 分鐘潔淨程序。

      面部可以分為不同的區域。智能潔面計時功能透過短暫的暫停, 提示您要清潔另一分區。當完成整個潔淨程序後, 淨亮潔膚儀會自動關閉。整個潔淨程序為 1 分鐘。

      2 種速度設定：溫和清潔及深層潔淨

      2 種速度設定：溫和清潔及深層潔淨

      您可按個人需要使用不同的刷頭及選擇不同的速度設定。想溫和及輕柔地清潔皮膚可以選擇速度 1，想要更強的潔淨效果可以選擇速度 2。

      可淋浴使用 Philips VisaPure Essential

      可淋浴使用 Philips VisaPure Essential

      Philips VisaPure Essential 的防水設計, 可方便您於淋浴時使用。

      充電座連接上 Philips VisaPure Essential 就可進行充電

      充電座連接上 Philips VisaPure Essential 就可進行充電

      典雅設計的充電座完美配搭 Philips VisaPure Essential 的經典設計。可以用作存放淨亮潔膚儀，節省空間的同時可以讓潔面刷自然風乾。連接後可於 6 小時内充滿電。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure Essential 潔面可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。

      可簡單使用溫水及肥皂清潔刷頭

      要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。

      技術規格

      • 優點

        刷頭
        普通肌膚適用的刷頭
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品
        手柄
        人體工學設計
        皮膚清潔
        比手洗*有效多 10 倍*
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        改善微循環
        改善微循環，令皮膚更有光澤

      • 技術規格

        Dual Motion 2D 淨亮科技
        單向旋轉

      • 方便易用

        2 種速度選擇
        深層及溫和清潔
        無線
        1 次充電可用多達 30 次
        電壓
        100-240 V
        使用說明
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        直立
        充電座和存放架
        計時器
        為三個批區區域而設的肌膚區定時功能
        直立
        充電座和存放架
        防水設計
        可淋浴使用
        LED 顯示
        速度設定、低電量

      • 電源

        保用
        2 年保養
        充電時間
        6 小時
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        使用 30 次，每次 1 分鐘

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

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