讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚
Philips VisaPure Essential 為您帶來全新潔面技術，將您的日常護膚程序輕鬆地提升到一個新的層次。以溫和的方式讓您的皮膚潔淨，柔軟，有光澤。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚
Philips VisaPure Essential 為您帶來全新潔面技術，將您的日常護膚程序輕鬆地提升到一個新的層次。以溫和的方式讓您的皮膚潔淨，柔軟，有光澤。 查看各種好處
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讓您擁有潔淨、柔嫩及有光澤的肌膚
Philips VisaPure Essential 為您帶來全新潔面技術，將您的日常護膚程序輕鬆地提升到一個新的層次。以溫和的方式讓您的皮膚潔淨，柔軟，有光澤。 查看各種好處
Philips VisaPure Essential 為您帶來全新技術，將您的日常潔面程序輕鬆地提升到一個新的層次。以溫和的方式讓您的皮膚潔淨、柔嫩、有光澤。
刷頭同時旋轉和振動。垂直震動輕輕打破了表面的雜質，包括灰塵，死皮細胞和化妝殘留物。而旋轉動作可掃走雜質，令肌膚獲得更深層清潔。刷毛的協調動作為您帶來舒適徹底的清潔體驗。
面部可以分為不同的區域。智能潔面計時功能透過短暫的暫停, 提示您要清潔另一分區。當完成整個潔淨程序後, 淨亮潔膚儀會自動關閉。整個潔淨程序為 1 分鐘。
您可按個人需要使用不同的刷頭及選擇不同的速度設定。想溫和及輕柔地清潔皮膚可以選擇速度 1，想要更強的潔淨效果可以選擇速度 2。
Philips VisaPure Essential 的防水設計, 可方便您於淋浴時使用。
典雅設計的充電座完美配搭 Philips VisaPure Essential 的經典設計。可以用作存放淨亮潔膚儀，節省空間的同時可以讓潔面刷自然風乾。連接後可於 6 小時内充滿電。
使用 VisaPure Essential 潔面可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。
要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。
優點
技術規格
方便易用
電源
使用區域
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