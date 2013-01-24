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VisaPure Essential

淨亮潔膚儀

SC5278/13
為本產品尋找支援
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  • 為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果 為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果 為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果
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    VisaPure Essential 淨亮潔膚儀

    SC5278/13
    為本產品尋找支援

    為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果

    VisaPure Anti-Blemish 淨亮潔膚儀針對粉刺油脂形成前的兩個階段進行改善，清潔效果比人手潔面更佳：減少油脂形成並去除阻塞毛孔的死皮細胞。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,298.00
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      • Dual Motion 2D 淨亮科技
      • 潔面
      • 2 個粉刺油性肌膚刷頭
      • 2 種速度設定
      纖幼長刷毛可深入清潔毛孔，效果比用手清潔更佳

      纖幼長刷毛可深入清潔毛孔，效果比用手清潔更佳

      VisaPure 粉刺油性肌膚刷頭纖幼長刷毛能深入清潔毛孔，有助減少油脂分泌之餘，更可去除死皮細胞，避免堵塞毛孔。

      刷毛柔軟，適合粉刺膚質

      刷毛柔軟，適合粉刺膚質

      多名醫生及皮膚科專家共同參與粉刺油性肌膚刷頭的研發過程，並在設計中考慮到粉刺肌膚人士的需要。

      溫和清潔及深層潔淨設定

      溫和清潔及深層潔淨設定

      Philips VisaPure Essential 提供 2 種速度設定：速度 1：「溫和清潔」可溫和及輕柔地清潔皮膚；速度 2：「深層潔淨」為您帶來舒適及更強的潔淨效果。

      1 分鐘潔淨程序（智能潔面計時）可清潔整個面部。

      1 分鐘潔淨程序（智能潔面計時）可清潔整個面部。

      面部可以分為三區：T 字位，左頰和右頰。Philips VisaPure Essential 每 20 秒後便會短暫暫停，以提示改變清潔面部另一分區。整個程序持續 1 分鐘，1 分鐘後 Philips VisaPure Essential 會自動關閉，以防止過度清潔。

      Philips VisaPure 一系列刷頭以供選擇

      Philips VisaPure 一系列刷頭以供選擇

      每枝 Philips VisaPure Anti-Blemish 淨亮潔膚儀隨附 2 個粉刺油性肌膚刷頭。此外，可另外選配一般肌膚、敏感肌膚、超敏感肌膚、去角質及深層潔淨刷頭。

      可淋浴使用 Philips VisaPure Essential

      可淋浴使用 Philips VisaPure Essential

      Philips VisaPure Essential 的防水設計, 可方便您於淋浴時使用。

      6 小時充電，可無線使用 30 分鐘。

      6 小時充電，可無線使用 30 分鐘。

      滿電時，Philips VisaPure 淨亮潔膚儀可無線完成潔淨程序達 30 次，相當於在 15 天内每天使用 2 次的使用次數。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      不容易吸水的尼龍刷毛

      我們設計粉刺油性肌膚刷頭的宗旨為盡量減少有害細菌形成。因此，我們與多位著名的皮膚科專家及細菌專家共同合作，致力研發出只吸收極少水份且容易乾透的刷毛，這可有效阻止細菌滋生形成。

      充電座連接上 Philips VisaPure Essential 就可進行充電

      典雅設計的充電座與 Philips VisaPure 淨亮潔膚儀完美配搭。可以用作存放淨亮潔膚儀，節省空間同時可以讓刷頭自然風乾。連接電源後可於 6 小時内充滿電。

      技術規格

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 方便易用

        2 種速度選擇
        深層及溫和清潔
        電量指示燈
        亮燈圖示代表需要充電。
        無線
        1 次充電可用多達 30 次
        把手
        人體工學設計
        計時器
        為三個批區區域而設的肌膚區定時功能
        直立
        充電座和存放架
        防水設計
        可淋浴使用

      • 內含物件

        刷頭
        2 個粉刺油性肌膚刷頭
        精美收藏袋
        使用說明
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        直立
        充電座和存放架
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器

      • 電源

        充電時間
        6 小時
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        使用 30 次，每次 1 分鐘
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 技術規格

        Dual Motion 2D 淨亮科技
        單向旋轉

      為本產品獲取支援

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