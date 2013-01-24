為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果
VisaPure Anti-Blemish 淨亮潔膚儀針對粉刺油脂形成前的兩個階段進行改善，清潔效果比人手潔面更佳：減少油脂形成並去除阻塞毛孔的死皮細胞。 查看各種好處
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為粉刺油性肌膚帶來有效溫和的清潔效果
VisaPure Anti-Blemish 淨亮潔膚儀針對粉刺油脂形成前的兩個階段進行改善，清潔效果比人手潔面更佳：減少油脂形成並去除阻塞毛孔的死皮細胞。 查看各種好處
VisaPure 粉刺油性肌膚刷頭纖幼長刷毛能深入清潔毛孔，有助減少油脂分泌之餘，更可去除死皮細胞，避免堵塞毛孔。
多名醫生及皮膚科專家共同參與粉刺油性肌膚刷頭的研發過程，並在設計中考慮到粉刺肌膚人士的需要。
Philips VisaPure Essential 提供 2 種速度設定：速度 1：「溫和清潔」可溫和及輕柔地清潔皮膚；速度 2：「深層潔淨」為您帶來舒適及更強的潔淨效果。
面部可以分為三區：T 字位，左頰和右頰。Philips VisaPure Essential 每 20 秒後便會短暫暫停，以提示改變清潔面部另一分區。整個程序持續 1 分鐘，1 分鐘後 Philips VisaPure Essential 會自動關閉，以防止過度清潔。
每枝 Philips VisaPure Anti-Blemish 淨亮潔膚儀隨附 2 個粉刺油性肌膚刷頭。此外，可另外選配一般肌膚、敏感肌膚、超敏感肌膚、去角質及深層潔淨刷頭。
Philips VisaPure Essential 的防水設計, 可方便您於淋浴時使用。
滿電時，Philips VisaPure 淨亮潔膚儀可無線完成潔淨程序達 30 次，相當於在 15 天内每天使用 2 次的使用次數。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
我們設計粉刺油性肌膚刷頭的宗旨為盡量減少有害細菌形成。因此，我們與多位著名的皮膚科專家及細菌專家共同合作，致力研發出只吸收極少水份且容易乾透的刷毛，這可有效阻止細菌滋生形成。
典雅設計的充電座與 Philips VisaPure 淨亮潔膚儀完美配搭。可以用作存放淨亮潔膚儀，節省空間同時可以讓刷頭自然風乾。連接電源後可於 6 小時内充滿電。
使用區域
方便易用
內含物件
電源
服務
技術規格
SC5990/00
SC5994/00
SC5991/00