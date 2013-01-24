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VisaPure Advanced

家用美容儀

SC5340/10
為本產品尋找支援
3 獎項
  • 讓肌膚重新煥發神采 讓肌膚重新煥發神采 讓肌膚重新煥發神采
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    VisaPure Advanced 家用美容儀

    SC5340/10
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    讓肌膚重新煥發神采

    VisaPure Advanced 家用美容儀集專業意見研發而成，能配合您的日常美容護理使用，賦予肌膚柔軟彈性，令肌膚回復朝氣並煥發神采。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,638.00
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      讓肌膚重新煥發神采

      升級版潔膚護膚技術

      • DualMotion 智能辨識科技
      • 潔面及按摩
      • 2 個潔膚刷頭、收藏袋
      • 2 種速度設定
      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      VisaPure Advanced 設有Dual Motion 智能辨識科技，可辨認 VisaPure 不同的配件，進行特定的旋轉和振動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 標籤，可使用先進的智能配件識別功能。手柄立即識別裝上的刷頭，讓你可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。

      帶來更好的血液循環，讓你容光煥發，肌膚充滿活力

      帶來更好的血液循環，讓你容光煥發，肌膚充滿活力

      使用活力按摩滾輪，配合其 Dual Motion 智能辨識科技，可促進血液循環，使皮膚充滿活力。帶出皮膚的自然光采，使其活力重現和散發健康的光澤。

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。

      與日本美容按摩專家共同研發

      與日本美容按摩專家共同研發

      活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      可簡單使用溫水及肥皂清潔刷頭

      要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。

      技術規格

      • 優點

        冰感明眸按摩頭
        溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振
        活力按摩滾輪
        感覺如每分鐘 750 次指彈按摩
        皮膚清潔
        比手洗*有效多 10 倍*
        改善微循環
        促進微循環，令皮膚更有光澤
        溫和
        如雙手潔膚一樣溫和*
        去角質
        比人手潔膚去除更多死皮細胞*
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 技術規格

        雙向旋轉
        DualMotion 智能辨識科技

      • 方便易用

        防水設計
        可淋浴使用
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        方便融入日常肌膚護理使用
        可在局部皮膚使用
        容易清潔的刷頭
        可用水及肥皂清潔
        LED 顯示
        速度設定、低電量

      • 內含物件

        直立
        充電座和存放架
        旅行收藏袋
        刷頭
        普通肌膚適用的刷頭
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        配件包括
        活力按摩滾輪

      • 電源

        電壓
        100-240 V
        電源系統
        充電電池
        充電時間
        6 小時

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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            • 與人手潔面比較達 10 倍以上潔膚功效，但一樣溫和。（與人手卸妝比較。）

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