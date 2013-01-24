讓肌膚重新煥發神采
VisaPure Advanced 家用美容儀集專業意見研發而成，能配合您的日常美容護理使用，賦予肌膚柔軟彈性，令肌膚回復朝氣並煥發神采。 查看各種好處
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讓肌膚重新煥發神采
VisaPure Advanced 家用美容儀集專業意見研發而成，能配合您的日常美容護理使用，賦予肌膚柔軟彈性，令肌膚回復朝氣並煥發神采。 查看各種好處
VisaPure Advanced 設有Dual Motion 智能辨識科技，可辨認 VisaPure 不同的配件，進行特定的旋轉和振動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 標籤，可使用先進的智能配件識別功能。手柄立即識別裝上的刷頭，讓你可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。
使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。
使用活力按摩滾輪，配合其 Dual Motion 智能辨識科技，可促進血液循環，使皮膚充滿活力。帶出皮膚的自然光采，使其活力重現和散發健康的光澤。
活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。
活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。
優點
使用區域
技術規格
方便易用
內含物件
電源
服務
SC5990/00
SC6060/00
SC6040/00
SC6011/00
SC5994/00
SC5991/00