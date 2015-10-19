Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

VisaPure Advanced 設有Dual Motion 智能辨識科技，可辨認 VisaPure 不同的配件，進行特定的旋轉和振動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 標籤，可使用先進的智能配件識別功能。手柄立即識別裝上的刷頭，讓你可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。