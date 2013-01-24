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VisaPure Advanced

家用美容儀

SC5371/10
為本產品尋找支援
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  • 締造清透細緻，仿如再生的明亮肌膚 締造清透細緻，仿如再生的明亮肌膚 締造清透細緻，仿如再生的明亮肌膚
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    VisaPure Advanced 家用美容儀

    SC5371/10
    為本產品尋找支援

    締造清透細緻，仿如再生的明亮肌膚

    只需一次療程，有效令毛孔變得不明顯。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,738.00
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      締造清透細緻，仿如再生的明亮肌膚

      精確清潔鼻部位置

      • DualMotion 智能辨識科技
      • 深層潔淨毛孔、精細潔淨並同時按摩肌膚
      • 3 個配件、收藏袋、配件收納座
      • 2 種速度設定
      步驟 1：深層毛孔清潔

      步驟 1：深層毛孔清潔

      深層潔淨刷頭有助改善毛孔粗大的問題。9 成女性在使用後認同即時見效。

      步驟 2：精細潔淨

      步驟 2：精細潔淨

      精細潔淨刷頭專為深入清潔鼻部四周等人手較難觸及的部位而設。更有特訂程式，於較短療程時間以更高的旋轉速度，專門清潔鼻部周圍的位置，以帶來清透細緻的潔膚效果。

      步驟 3：活力按摩

      步驟 3：活力按摩

      使用活力按摩滾輪，配合其Dual Motion 智能辨識科技，可促進血液循環，使皮膚充滿活力。帶出皮膚的自然光采，使其活力重現和散發健康的光澤。

      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      VisaPure Advanced 設有Dual Motion 智能辨識科技，可辨認 VisaPure 不同的配件，進行特定的旋轉和振動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 標籤，可使用先進的智能配件識別功能。手柄立即識別裝上的刷頭，讓你可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。

      獨一無二的刷毛構造，可深層清潔毛孔

      獨一無二的刷毛構造，可深層清潔毛孔

      刷毛採用獨一無二的設計，將較粗的刷毛及較幼的刷毛混合起來。較幼的刷毛深入及徹底清潔毛孔，而較粗的刷毛掃走污垢。刷頭由 20,000 條比毛孔更幼細的刷毛組成，帶來深層潔淨效果。最美麗動人的一面莫過於潔淨﹑健康的肌膚。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。

      與日本美容按摩專家共同研發

      與日本美容按摩專家共同研發

      活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。

      可簡單使用溫水及肥皂清潔刷頭

      可簡單使用溫水及肥皂清潔刷頭

      要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      技術規格

      • 優點

        活力按摩滾輪
        感覺如每分鐘 750 次指彈按摩
        皮膚清潔
        有助改善毛孔粗大的問題（9 成女性使用後見效）
        溫和
        如使用雙手潔膚一樣溫和
        去角質
        比人手潔膚去除更多死皮細胞
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 技術規格

        雙向旋轉
        DualMotion 智能辨識科技

      • 高貴的配件收納座

        衛生地儲存及風乾裝置
        方便存放及風乾配件

      • 方便易用

        防水設計
        可淋浴使用
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        方便融入日常肌膚護理使用
        可在局部皮膚使用
        容易清潔的刷頭
        可用水及肥皂清潔
        LED 顯示
        速度設定、低電量

      • 內含物件

        直立
        充電座和存放架
        配件收納座
        旅行收納袋
        刷頭
        • 深層潔淨刷頭
        • 精細潔淨刷頭
        配件包括
        活力按摩滾輪
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器

      • 電源

        電壓
        100-240 V
        電源系統
        充電電池
        充電時間
        6 小時

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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