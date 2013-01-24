深層潔淨刷頭有助改善毛孔粗大的問題。9 成女性在使用後認同即時見效。
精細潔淨刷頭專為深入清潔鼻部四周等人手較難觸及的部位而設。更有特訂程式，於較短療程時間以更高的旋轉速度，專門清潔鼻部周圍的位置，以帶來清透細緻的潔膚效果。
使用活力按摩滾輪，配合其Dual Motion 智能辨識科技，可促進血液循環，使皮膚充滿活力。帶出皮膚的自然光采，使其活力重現和散發健康的光澤。
VisaPure Advanced 設有Dual Motion 智能辨識科技，可辨認 VisaPure 不同的配件，進行特定的旋轉和振動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 標籤，可使用先進的智能配件識別功能。手柄立即識別裝上的刷頭，讓你可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。
刷毛採用獨一無二的設計，將較粗的刷毛及較幼的刷毛混合起來。較幼的刷毛深入及徹底清潔毛孔，而較粗的刷毛掃走污垢。刷頭由 20,000 條比毛孔更幼細的刷毛組成，帶來深層潔淨效果。最美麗動人的一面莫過於潔淨﹑健康的肌膚。
使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。
活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。
活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。
要清潔刷頭非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
優點
使用區域
技術規格
高貴的配件收納座
方便易用
內含物件
電源
服務
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