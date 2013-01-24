獨一無二的刷毛構造，可深層清潔毛孔

刷毛採用獨一無二的設計，將較粗的刷毛及較幼的刷毛混合起來。較幼的刷毛深入及徹底清潔毛孔，而較粗的刷毛掃走污垢。刷頭由 20,000 條比毛孔更幼細的刷毛組成，帶來深層潔淨效果。最美麗動人的一面莫過於潔淨﹑健康的肌膚。