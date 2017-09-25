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VisaPure Essential

抗污染潔膚刷

SC5999/00
1 獎項
  • 抗污染潔膚刷 抗污染潔膚刷 抗污染潔膚刷
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    VisaPure Essential 抗污染潔膚刷

    SC5999/00
    1 獎項

    抗污染潔膚刷

    清除污染物效能高達 100％，為您去除臉上殘留的城市污染痕跡。即使用手也無法清潔的最微小污染粒子，亦能徹底清除。 查看各種好處

    建議零售價: HK$258.00

    VisaPure Essential 抗污染潔膚刷

    抗污染潔膚刷

    清除污染物效能高達 100％，為您去除臉上殘留的城市污染痕跡。即使用手也無法清潔的最微小污染粒子，亦能徹底清除。 查看各種好處

    抗污染潔膚刷

    清除污染物效能高達 100％，為您去除臉上殘留的城市污染痕跡。即使用手也無法清潔的最微小污染粒子，亦能徹底清除。 查看各種好處

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    VisaPure Essential 抗污染潔膚刷

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      抗污染潔膚刷

      強效抗污染，溫和呵護肌膚

      • 為暴露於污染的肌膚而設
      • 適合每天使用
      • 每隔 3 個月更換一次
      • 容易替換
      可清除殘餘化妝品和污染物，清潔效果比用雙手高出達 11 倍

      可清除殘餘化妝品和污染物，清潔效果比用雙手高出達 11 倍

      刷毛和竹碳海綿的獨特結合，令刷頭能有效去除最微小的污染粒子，帶來絕佳而溫和的潔膚效果。

      竹碳海綿能吸附皮膚上的污染物

      竹碳海綿能吸附皮膚上的污染物

      眾所周知，竹碳具有強力的吸附力和淨化功能。我們刷頭的木碳成份來自炭化竹木，成份天然。

      從肌膚去除污染粒子

      從肌膚去除污染粒子

      污染粒子雖然極之微小，但對肌膚的傷害卻不容小觑。臨床測試證明，我們的抗污染潔膚刷能有效去除污染粒子，即使是最微小的 PM2.5 和 PM10 亦能掃走。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

      刷頭即插即用，容易裝上及拆下

      刷頭即插即用，容易裝上及拆下

      輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。

      VisaPure 刷頭配備 5 合 1 刷毛技術

      VisaPure 刷頭配備 5 合 1 刷毛技術

      所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔更幼細，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      每隔 3 個月更換一次

      建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。

      技術規格

      • 優點

        為暴露於污染的肌膚而設

      • 方便易用

        建議更換
        每 3 個月一次
        容易清洗
        配合潔面產品使用

      • 兼容度

        可配合所有 VisaPure 型號使用

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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